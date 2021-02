Tremendas declaraciones de Niurka sobre el escándalo de Vicente Fernández: “Dejaría que me tocara la bubi”

Foto: @niurka.oficial - Cuartoscuro.

Irreverente, bromista y con su peculiar sentido del humor, Niurka Marcos se pronunció sobre las acusaciones de acoso que pesan recientemente en contra del cantante mexicano, Vicente Fernández, quien en días pasados ofreció una disculpa por su conducta inapropiada al tocar los senos de más de una mujer.

La vedette cubana aceptó que ella sería feliz si el “Charro de Huentitán” le tocara el busto e incluso le hizo una propuesta que para muchos sería subida de tono o idencorosa.

En entrevista con el programa Sal y Pimienta, de Univisión, Niurka dijo contundente que accedería a tener un acercamiento con el intérprete mexicano si a cambio éste le canta algunos de sus más grandes éxitos.

“Yo dejaría que me tocara la bubi, pero además viniendo de él, con las canciones que canta, con lo bello que canta, yo sí dejo que me la toque pero que me cante dos o tres canciones”, dijo entre risas al hablar del escándalo que protagonizó Vicente Fernández hace unas semanas.

Foto: @Miranda Hdez / TikTok

Para la cantante y actriz, el exponente de regional mexicano es “un viejito rabo verde” (expresión usada en México para referirse a los hombres maduros que se acercan de manera inapropiada a las mujeres jóvenes) y aprovechó esta entrevista para asegurar que le gustaría presenciar un acto sexual de Fernández.

“Es un viejito rabo verde, qué ternura. Yo le diría ‘¿me estás cachondeando una bub*?’ Invítame por lo menos cuando te vayas a masturb*r, nunca he visto a un hombre de más de 80 años mpasturbánd*se”, añadió la explosiva cubana, quien es conocida por sus controversiales declaraciones sobre cualquier tema.

Niurka reprobó la tardanza de la joven al compartir el video donde se ve la mano de Vicente Fernández sobre su busto y es que hay que recordar que la usuria de TikTok comentó que este comportamiento indebido ocurrió hace tres años, pero en aquella ocasión el caso no tomó la fuerza que ahora gracias al poder de las redes sociales.

“A la que tocó y le molestó, con que llamarle la atención en el momento hubiera sido suficiente. ‘Señor, no me toque la bubi porque me ofende’ y con eso no pasa nada, pero como es una figura pública”, sugirió la famosa.

Niurka dejó ver cómo lucía su rostro hace algunas décadas (IG: niurka.oficial)

“¿Por qué esperar tanto? Si te vas a quejar, quéjate en caliente y en el momento, ahí, en el momento arma un lío cañón”, añadió la ex pareja de Juan Osorio.

A pesar de lo dicho por Niurka, la fanática que alzó la voz en contra de Vicente Fernández declaró hace unos días que ni siquiera sintió el acoso del cantante porque usaba un brasier con relleno, pero se percató de la conducta gracias a las imágenes del video.

“Me sentí violentada, enojada con el señor y todos lo están defendiendo. Manejo mis traumas con humor y sarcasmo, cada quien tiene sus mecanismos de defensa”, explicó la fanática en sus redes sociales.

“No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo”, concluyó.

Vicente Fernández Llora en entrevista con Mara Patricia

Algunos días después, el “Charro de Huentitán” rompió el silencio y respondió a la polémica a través de una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

“Yo vi la foto y, efectivamente, sí. Yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘en el estómago se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Pero nunca hice yo ‘así’, si algo tengo es respetar al público. Pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice un... reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando, fue una broma... no sé”, reconoció el intérprete.

“No recuerdo, eran muchísimas gentes (con las que me tomé fotos), yo sí le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención. Si lo hubiera hecho con la intención no lo hago allí... la hubiera llevado a las caballerizas. Yo ni me acuerdo cómo pasó”, continuó Vicente desde su rancho en Guadalajara, Jalisco, y ya con lágrimas en los ojos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Vicente Fernández rompió en llanto y pidió perdón a las mujeres que lo acusaron de acoso sexual

Joven acosada por Vicente Fernández reaccionó al video de Tik Tok: “me sentí violentada”

“Fui parcial”: Mara Patricia Castañeda defendió su entrevista con Vicente Fernández