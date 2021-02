Niurka reveló que sufrió acoso sexual en su infancia: “Me sentó en sus piernas”

Niurka se sumó a la larga lista de personalidades que han padecido por el acoso de un hombre cercano. (IG: niurka.oficial)

Niurka se sumó a la larga lista de personalidades que han padecido por el acoso de un hombre cercano. La controvertida vedette reveló que en su infancia fue tocada por el novio de una vecina y defendida férreamente por su madre.

Cuestionada por la prensa, la actriz y cantante confesó que cuando era menor de edad fue amedrentada por un hombre que le pidió sentarse en sus piernas.

“Yo tuve una vecina que tenía un novio y yo tenía como 7 u 8 años, pero yo se lo dije a mi mamá. Me sentó en sus piernas y se movía, yo estaba muy inocente”, comentó frente a la prensa en su llegada a la Ciudad de México.

“Fui y le dije a mi mamá: ‘Me sentó en sus piernas y hacía así en mi colita’. Mi mamá fue para allá y le jaló los pelos, le metió un cachetadón y le hizo un escándalo, porque mi mamá era buenísima para eso”, recordó.

Video: @Eden Dorantes Oficial / Youtube.

A pesar de que sí fue defendida por su madre, Niurka aceptó que fue regañada porque no debió aceptar la propuesta de hombre cercano a su vecina.

“Mi mamá me regañó primero a mí porque ya me lo había dicho, cuando me di cuenta que lo me había enseñado mi mamá, tenía razón, fui y le di la queja”, agregó.

Esta experiencia, le permite a la polémica famosa a hablar de cualqueir tema con sus hijos, a quien les ha dado varias recomendaciones para que no caigan en las provocaciones de las personas externas.

El testimonio de Niurka apareció justo después de que otras famosas confirmaran que fueron víctimas de abusos o tocamientos en su juventud.

Una de las últimas fue la cantante Yuri, quien hace unos días comentó que un hombre maduro se acercó a ella para tocarle sus partes íntimas.

De acuerdo con la cantante veracruzana, su agresor se acercó a ella preguntándole si quería un dulce y le dijo que estaba muy bonita, justo cuando empezó a tocarle el seno sin su consentimiento. En aquella ocasión, la famosa usaba un short y una camiseta verde.

Yuri reaccionó haciéndose para atrás, por lo que el sujeto intentó persuadirla para que permitiera la agresión física.

“Ya que me hice para atrás. Él agarró su mano y me tocó mi parte de la vagina, pero yo me hice para atrás y salí corriendo a decírselo a mi papá. Mi papá era diabético, casi se muere porque le subió la azúcar, lo golpeó, le destrozó la cara y se lo llevaron a la cárcel”, dijo la artista para Ventanenando.

La actriz Lucila Mariscal fue otra de las famosas que sufrió una agresión y fue perpetrada por parte de una de sus ex parejas.

“Le dije, ‘sabes qué… terminamos, yo te quiero mucho, tú me quieres mucho, pero vamos a tener que terminar nuestra relación’, y fue cuando él hizo su plan y todo y me invitó a tomar una copa. Yo no tomo, a mí no me gusta tomar y ya entiendo ahora por qué, de ahí viene. Me invitó una copa, algo le puso… Entonces de pronto yo digo, ‘me siento muy mal, siento que me estoy hundiendo, me siento fatal’. Y ahí fue donde ya él me llevó a un motel y ahí me violó”, relató la comediante.

Lucila Mariscal (Foto: Cuartoscuro)

Continuó con una cruda revelación: “Él lo que pensó fue esto: ‘es la única manera en que va a ser mía, no tengo otra forma de hacerla mía y cuando ya sea mía va a seguir siendo mía aunque yo me case con una judía”.

Nath Campos, Daniela Luján, Eréndira Ibarra y hasta Natasha Dupeyrón rompieron el silencio sobre las agresones que han sufrido dentro y fuera de sus centros de trabajo o con personas cercanas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“A mí no me toca nadie”: Yuri confesó haber sufrido abuso sexual a los siete años

“Me llevó a un motel”: Lucila Mariscal recordó que fue drogada y abusada a los 16 años

“Me silenciaron por mucho tiempo”: Nath Campos reiteró que fue revictimizada tras denunciar abuso sexual de Rix