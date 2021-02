Bella de la Vega buscará que Televisa le otorgue un finiquito por el trabajo de más de 40 años de José Ángel García

Bella de la Vega fue la tercera esposa de José Ángel García, con quien duró cuatro años (Foto: Facebook Bella de la Vega actriz)

A casi un mes del fallecimiento del actor y director de escena José Ángel García, su viuda Bella de la Vega habló sobre cómo ha ido sobrellevando la muerte “del amor de su vida”, a quien recuerda con mucha claridad, y destapó cuál fue el destino de una parte de las cenizas resultado de la cremación del cuerpo del actor que falleció a los 70 años por complicaciones derivadas de la fibrosis pulmonar que padecía.

La también actriz contó que decidió dividir las cenizas de quien fuera su esposo, por lo que se vio recientemente con la hermana del fallecido director de escena de La rosa de Guadalupe: “Sí, los vi a la familia de José Ángel, la mitad de las cenizas que me pidieron de José Ángel que incluía también llevarlas a donde están los restos de la mamá de José Ángel en Salamanca y ahí no sé la verdad si algún miembro de la familia haya pedido una parte de esas cenizas, pero yo sí les di para que también obviamente que son los restos de una persona que amaron”, expresó para el programa De primera mano en charla telefónica.

La también bailarina confirmó que no ha tenido ningún tipo de contacto con Gael García Bernal, el hijo mayor del fallecido histrión, desde que se llevó a cabo el velorio donde De la Vega fue duramente criticada por haberse tomado un par de fotografías al lado del féretro donde yacía el cadáver de José Ángel.

José Ángel García Huerta participó como actor y director de escena en diversos proyectos de Televisa (Foto: Facebook@José Ángel García Huerta)

“No de hecho no, lamentablemente también fue muy triste la situación de que no estuvo por ahí cuando estaba toda esta situación tan terrible de la muerte de su papá y no he vuelto a saber de él” , añadió.

Bella vivió los últimos cuatro años al lado del actor, periodo en el que se les vio felices compartiendo imágenes de su amor en las redes sociales, e incluso participando en divertidos challenges de TikTok, hecho que jamás se habría esperado del actor, quien daba siempre la imagen ante los medios de ser un hombre serio.

Y es que Bella ha revelado que dicha relación sentimental fue para el fallecido como una bocanada de frescura, pues rehacer su vida en su madurez al lado de la actriz significó una renovación de vitalidad, recuerdo que la hoy viuda recordará para siempre.

Bella confesó que Gael no la ha buscado para obtener una porción de las cenizas de su padre (Foto: Facebook)

De la Vega también destapó su intención de buscar la posibilidad de acercarse a Televisa, empresa para la cual José Ángel trabajó por más de 40 años, con la intención de contemplar la posibilidad de recibir algún tipo de compensación económica en su calidad de viuda de un veterano empleado de la televisora.

“Yo quisiera que alguien me asesorara a ver si es posible que a mí me apoyaran ahora como viuda que soy de José Ángel, porque pues sí quedé bastante dañada con respecto a que yo ya no tengo el apoyo que tenía de José Ángel, y también porque dentro de todo, por derecho, creo que sí también me correspondería tal vez, el hecho de, que si hubiera un finiquito, tenerlo yo porque yo ya no tengo nada (…) entonces tengo que hablarlo y preguntarlo a una persona que sepa mucho de estas leyes, a un buen abogado”, reveló.

Con esta imagen Gael se despidió en Instagram de su papá, José Ángel García (Foto: Instagram@gaelgarciab)

Hace unos días, la actriz recordó cómo inició su historia de amor con el director de escena cuando ella estaba buscando hacer casting para actuar en La rosa de Guadalupe: “Lo fui a ver y de ahí empezó nuestra historia en ese momento y ya no nos volvimos a separar”, recordó sobre el momento en que le propuso matrimonio a los días de conocerla: “Nos casamos porque él siempre quiso hacer las cosas bien. Desde el primer día que lo conocí, me dijo ‘mira, tengo este anillo’ (de utilería), este anillo es para ti para demostrarte que de verdad vengo con un plan serio y no nada más para ver qué pasa y dije ‘qué bonito’.”, reveló.

