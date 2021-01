La muerte de José Ángel García, padre de Gael García Bernal, tomó a su familia por sorpresa

El fallecimiento de José Ángel García Huerta tomó por sorpresa a su esposa (Foto: Facebook@José Ángel García Huerta)

José Ángel García, actor y papá de Gael García Bernal, falleció este viernes a los 70 años de edad. Pero la situación tomó por sorpresa a su esposa, Bella de la Vega, quien argumentó que el director se enfermó de un día para otro.

La actriz le narró a la revista Quién que los malestares comenzaron desde el pasado 11 de enero, y todo empeoró al día siguiente, cuando tuvo que ir a una junta para la producción de “La Rosa de Guadalupe”.

“Se empezó a debilitar muchísimo porque se complicó con una infección bacteriana que le dio en los riñones, que después subió al pulmón y ya no pudo recuperarse lamentablemente”, contó De la Vega a la publicación.

La actriz contó que debido a la salud tan delicada del director, ellos tenían una residencia en Cancún, Quintana Roo. No obstante, García fue requerido en una junta presencial de la producción de Televisa, por lo que se vio obligado a viajar a la capital del país.

“Nosotros vivíamos en Cancún por la salud de él y veníamos a Ciudad de México por trabajo. A él lo convocaron de ‘La Rosa de Guadalupe’ a una junta presencial, él pidió que si podía ser por Zoom y no viajar para estar más relajado, pero no se pudo y como siempre ha sido tan trabajador y responsable nos venimos”, agregó Bella.

La actriz explicó que durante el viaje, su esposo ya se sentía mal, pero el martes 12, después de la junta, comenzó a tener síntomas muy fuertes. Pero, debido a su situación, decidieron llamar a un médico, pues no se querían contagiar de COVID-19.

“En la noche se empezó a sentir peor porque tenía temperatura, le dolía a la altura del riñón. Le hablamos al doctor y me dijo que tenía que llevarlo al hospital. En ese momento teníamos miedo de que fuera a contagiarse de COVID-19, lo que hicimos fue que vino el médico a casa y le dio tratamiento, pero no estaba reaccionado bien y en el hospital tampoco lo hizo porque sus pulmones estaban ya muy dañados”, añadió.

Debido a que el director no padecía coronavirus, la familia tendrá un pequeño velorio, al cual asistirá Gael García.

“Se le puede hacer un velorio y lo voy a hacer. No quiero que vaya mucha gente, sólo quiero estar ahí con él y eso será todo. Gael siempre ha sido un hombre muy trabajador también y eso lo mantuvo lejano de su papá y se hablaban muy poquito, a José Ángel le hubiera gustado hacerlo más, pero ya no se pudo. Ya le avisé que su papá murió y va a venir para acá a hacer lo pertinente. Me dijo que venía para acá”, confirmó la actriz.

José Ángel García padeció fibrosis pulmonar por varios años; esta misma enfermedad por causó su hospitalización hace unos días en la Ciudad de México. El deceso del histrión mexicano fue confirmado por su esposa, quien le dedicó una conmovedora publicación en su cuenta de Facebook.

“¡En el Paraíso estás, MI AMOR, MI CIELO, MI VIDA! ¡En nuestro Avalon nos volveremos a REUNIR, mi TODO! TE AMO POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE, MI MAESTRO, EL AMOR DE MI VIDA”, escribió la intérprete.

De la Vega compartió una imagen de ella al lado de José Ángel García con un moño negro, con lo que mostró su respeto hacia el hombre que la ha acompañado durante estos últimos años.

