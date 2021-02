“Le encantaba mi cuerpo”: Bella de la Vega recordó cómo inició su romance con José Ángel García

Bella y José Ángel se conocieron en el teatro gracias al interés de ella por formar parte de "La rosa de Guadalupe", unitario donde el fallecido laborada como director de escena (Foto: Archivo)

Bella de la Vega compartió cómo inició su historia de amor con José Ángel García, el aclamado director de escena que perdió la vida hace unas semanas a los 70 años a causa de la fibrosis pulmonar que padecía. La actriz vivió muy enamorada los cuatro años que se mantuvo unida al padre del actor Gael García, y así lo compartió en una entrevista para el programa Ventaneando:

“No puedo todavía reponerme del todo porque José Ángel siempre fue mi otra mitad, incluso cuando lo conocí y nos vimos por primera vez fue una cosa impactante, hubo una química entre él y yo que no podíamos creerla porque nos conocimos por medio de Facebook. Una amiga me comentó que estaban buscando personas nuevas para La rosa de Guadalupe y nos conocimos de una manera casual, yo llegué al teatro y él me vio, como que Cupido nos flechó y de ahí no nos separamos”, recordó la intérprete respecto a la ocasión en que fue a ver a José Ángel al “teatro en corto”, donde se presentaba con la obra, El corazón de la piscina.

José Ángel García Huerta mantenía una buena relación con su hijo Gael, sin embargo éste estaba alejado por motivos de trabajo (Foto: Facebook@José Ángel García Huerta)

“Lo fui a ver y de ahí empezó nuestra historia en ese momento y ya no nos volvimos a separar”, recordó sobre el momento en que le propuso matrimonio a los días de conocerla: “Nos casamos porque él siempre quiso hacer las cosas bien. Desde el primer día que lo conocí, me dijo ‘mira, tengo este anillo’ (de utilería), este anillo es para ti para demostrarte que de verdad vengo con un plan serio y no nada más para ver qué pasa y dije ‘qué bonito’.”, reveló.

Me enamoré de lo que él representaba como actor, director, como persona, en sí por lo que vale una persona, por la admiración por lo que representaba en la sociedad y para mí era wow

Días antes del fallecimiento del actor, Bella solicitó oraciones a sus seguidores (Foto: Captura de pantalla)

Bella contó que primeramente se fueron a vivir juntos a un departamento rentado, para posteriormente mudarse a vivir en la casa propiedad de ella en el norte de la Ciudad de México.

“Tardamos poco tiempo... yo tenía mi casa y lo llevé a que conociera mi casa… vivimos un tiempo en un departamento en la Nápoles y después de un tiempo decidimos mudarnos a Echegaray, y ahí estábamos felices de la vida, trabajábamos, hacíamos un equipo juntos”, recordó.

La actriz admitió que desde que inició su relación con el veterano actor, entre los dos “se inyectaron frescura” y comenzaron a hacer cosas que incluso no se imaginaría el público antes en José Ángel, como el grabar bailes en TikTok.

Bella contó que en cuanto conoció a José la química fue instantánea (Foto: Facebook de Bella de la Vega)

“Conmigo se soltó el cabello, fue un José Ángel nuevo, diferente, él esperaba mucho eso porque él en su forma de ser era una persona alegre, con un carácter muy bonito, siempre amable, siempre con un semblante de felicidad. A partir de que yo lo conocí él era todo por la bella persona que para mí él era”

Y es que la actriz no pudo entablar una relación familiar cercana con los hijos del recordado director de escena, pues Gael y José Emilio sólo ocasionalmente convivían con ella:

“Había una relación cercana con José Ángel, pero conmigo no era tan cercana porque yo llegué muy después a la vida de José Ángel, y ellos ya tenían una historia, una familia construida, yo llego a formar parte de esa historia un poquito después”, reveló.

José Ángel procuraba la unión entre su tercera esposa y los hijos que procreó, primero con Patricia Bernal y luego con Karla Ríos (Foto: Facebook de José Ángel García)

Mucho se criticó el hecho de que Bella se tomara un par de fotografías en la funeraria al lado del féretro de José Ángel, y al respecto volvió a aclarar que lo hizo debido a que fue un acuerdo al que llegó con su pareja cuando lo platicaron en vida.

“José Ángel y yo platicábamos mucho y de todo, él era un hombre muy culto, muy instruido, él sabe que tomar fotos de un cuerpo presente, presentable para el público... Lo habíamos platicado, a Bruce Lee, a Grace Kelly, al Papa, a Selena Quintanilla le habían tomado fotos de cuerpo. Me dijo ‘si yo me voy, yo no te quiero ver sufriendo, llorando. Cuando yo me vaya, créeme que yo voy a estar ahí viéndote, voy a estar dormido, tómate una foto”, recordó.

Tras recibir críticas, Bella eliminó de su perfil las fotos que se había tomado junto al cadáver de su esposo (Facebook: Bella de la Vega Actriz)

La relación de la hoy viuda con su esposo fue expuesta en redes sociales, donde frecuentemente compartían fotos disfrutando de su amor, e incluso subían fotos de ella en traje de baño:

“A él le encantaba la verdad mi cuerpo, me tomaba muchos fotos de mi traserito, me tomaba muchas, muchas, fotos la verdad y él me decía que las subiera, él me decía ‘vamos a subirlas’ Me presumía muchísimo y él era feliz con eso. La verdad es que nos divertíamos, él me daba cuerda, me apoyaba, le gustaba ser mi fotógrafo, camarógrafo, maestro de teatro. Él me decía muchas cosas que me daban mucha autoestima, la verdad es que me levantaban, y yo también a él, dentro de todo el amor que yo sentía por él también se veía rejuvenecido”, compartió.

