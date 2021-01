Hermano de Gael García criticó a la ahora viuda de su papá por tomarse fotos con el cadáver del actor

Bella de la Vega y José Ángel García compartían frecuentemente fotos donde lucían muy enamorados (Foto: Bella de la Vega)

Tras el fallecimiento de José Ángel García Huerta, quien perdió la vida a los 70 años por complicaciones derivadas de su fibrosis pulmonar, diversas personalidades del espectáculo extendieron sus condolencias y lamentaron la partida del famoso director de escena y padre del hoy astro de Hollywood Gael García Bernal. Y es que el actor, quien trabajó muchos años para la empresa Televisa, y de quien uno de sus últimos proyectos fue el popular programa La rosa de Guadalupe, perdió la vida lejos del contacto de sus hijos, y unido a su esposa Bella de la Vega.

La también actriz causó polémica y fue duramente criticada por el hecho de haberse tomado un par de fotografías al lado del cuerpo del fallecido director en su velorio, tras lo cual eliminó las imágenes disculpándose, pues recibió múltiples críticas de lo que muchos de sus seguidores consideraron un acto “fuera de lugar”.

“Velando al hombre que más he amado en mi vida. Gracias José Ángel García Huerta por todo tu infinito amor hacia mí. Te amo”, escribió la bailarina. En las imágenes, que fueron tomadas el sábado 23 de enero, Bella posa al lado del féretro abierto.

Una de las fotografías por las que la actriz fue duramente criticada (Facebook: Bella de la Vega Actriz)

En pocos minutos, decenas de usuarios criticaron la publicación, y acusaron a la también modelo de ser irrespetuosa e insensible. Entre los comentarios, destacó el de una sobrina de José Ángel García, quien le recriminó haber compartido un contenido tan íntimo. “Hola Bella, veo el tipo de fotografías tan íntimas y llenas de morbo que estás publicando, deberías de contemplar tener respeto por sus hijos y su familia. No sé si mi tío haya pedido que hicieras este tipo de publicaciones. Ojalá reflexionaras sobre el respeto”, apuntó.

Al respecto, este fin de semana, José Emilio, hijo menor del también productor, compartió con la prensa sobre el recuerdo de su padre. El joven concedió unas palabras a las afueras del velatorio donde despidió al actor y dejó ver que lo hecho por Bella de la Vega fue un acto “totalmente inadmisible”. Fue tajante al señalar que, contrario a lo expresado por la viuda y conociendo a su padre, a éste no le hubiera gustado que se tomaran fotos con su cadáver:

José Emilio García, hijo del segundo matrimonio del fallecido actor, declaró que no tenía relación cercana con Bella, a quien criticó por las fotos publicadas (Foto: Captura de pantalla)

“Ya vi sus selfies y yo no estuve tanto de acuerdo con eso y sí, ya las vi… y yo no soy esta persona para decidir qué hacer y todo, pero yo conocía a mi padre y yo realmente pienso que a él no le hubiera gustado para nada todo eso”, expresó y también comparó el comportamiento de Bella con el de su mamá Karla Ríos, quien fuera la segunda esposa de José Ángel:

José Emilio García tenía 20 años cuando su padre comenzó su relación con Bella de la Vega (Foto: Archivo)

“No sé cuánto tiempo estuvieron saliendo la señora de la Vega (y mi papá), pero no creo que hayan sido más de dos años para ser (comparado con) los más de 20 años que estuvo con mi mamá, y mi mamá nunca fue así como lo que está haciendo ella, nunca se tomaría una selfie con el cadáver de mi papá”, dijo.

Por su parte, Bella también brindó algunas palabras a los reporteros y se disculpó por haber publicado las controversiales fotografías, aunque argumentó que el hecho fue parte de una última voluntad del histrión.

El hijo menor del fallecido histrión aseguró que Bella "se interponía" en la relación entre él y su padre, pues nunca podían platicar sin que ella estuviera cerca (Foto: Archivo)

“Pido una disculpa, todos nos equivocamos, yo en ese momento de locura, de shock de amor y de emoción porque todas las emociones se juntan en el cuerpo y en la mente. Ya no lo voy a volver a ver, ya no va a estar conmigo, ya no voy a tocar sus dedos, su pelo, entonces sientes como una desesperación y eso fue lo que me pasó en este momento”, explicó.

Y continuó: “También pensando en que me dijo: ‘haces esto’, te tomas una foto y la subes a Facebook, conmigo y tú y yo juntos, va a ser nuestra última foto juntos, entonces pensando todo eso como que se me juntó en la mente y por eso fue que lo hice, vuelvo a pedir una disculpa y pido perdón si alguien se ofendió”, finalizó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La viuda del padre de Gael García publicó fotos junto al cadáver y desató la indignación

La muerte de José Ángel García, padre de Gael García Bernal, tomó a su familia por sorpresa

Gael García dedicó un mensaje a su fallecido padre