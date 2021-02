Bichectomía, lipoescultura o aumento de busto: la Kim Kardashian mexicana reveló todas sus cirugías

Mariana González, conocida como la Kim Kardashian de Tepatitlán, no dudó en explicar con detalle todas sus cirugías (Video: Instagram @marianagp01)

Muchos famosos se niegan a hablar de sus cirugías estéticas. Incluso a algunos les cuesta reconocer que se sometieron a un proceso quirúrgico. Un caso que no es en absoluto el de Mariana González, también conocida como la Kim Kardashian mexicana, quien a menudo presume los retoques que se ha hecho y anima a otras mujeres a operarse, siempre que el cambio les haga sentirse mejor consigo mismas.

A través de su Instagram, la empresaria organizó este lunes una ronda de preguntas y respuestas. Y cuando sus seguidores quisieron saber cuántas cirugías plásticas se había realizado, ella bromeó sobre el tema y respondió con todos los detalles.

“¿Cuáles son tus operaciones y precio?”, escribió un usuario.

“¿La lista larga o la lista corta? Porque no terminamos”, vaciló ella.

En primer lugar, la ex modelo de 38 años explicó sus retoques de cuerpo.

“[Tengo] lipoescultura, aumento de busto, mis glúteos es grasa no es implante, y me he hecho retoquitos en mi cara también” , comenzó.

La lipoescultura es una técnica quirúrgica que consiste en retirar depósitos de grasa para moldear la figura. Para ello, se introducen unas cánulas o tubos finos que aspiran la grasa. Su intención no es tanto reducir el peso del paciente -liposucción-, como centrarse en zonas concretas para estilizar la silueta; por ejemplo, el abdomen, las pantorrillas y tobillos, las caderas y muslos, los brazos, o la barbilla y el cuello, entre otras. El procedimiento tiene un precio en México que se mueve entre los 60 y los 70 mil pesos.

"Todo lo que ves es operado", dijo Mariana a sus seguidores (IG: marianagp01)

Por otro lado, dependiendo del estado, el costo del aumento de glúteos por transferencia de grasa varía desde 40 hasta 80 mil pesos, y la mamoplastia está entre los 35 y los 70 mil pesos.

En los últimos meses, se han dado a conocer casos de famosas que sufrieron grandes complicaciones tras colocarse implantes de seno o glúteos. Fue la experiencia, por ejemplo, de Daniela Alexis “La Bebeshita”; Araceli Ordaz “Gomita”; Karime; Michelle Renaud o Jackie Hernández. Además, en diciembre de 2020, la reconocida influencer Joselyn Cano murió al someterse a una operación de levantamiento de glúteos.

Sin embargo, cuando le preguntaron a Mariana González si ha tenido problemas con sus implantes, ella aseguró que se siente cómoda y nunca le molestan.

“Ahorita los implantes están tan tan naturales, lo haría y te lo mostraría para que vieras que se siente y se ve muy natural. Ahorita ha avanzado todo, no creas que es así como una roca, se siente así como si fuera tuyo”, aseguró.

Operaciones de rostro

La empresaria contó que su nariz es natural (Foto: Instagram @marianagp01)

Además, la Kim Kardashian de Tepatitlán destapó los retoques que se ha hecho en el rostro y confesó que se operó por primera vez a los 20 años.

“Te voy a explicar, yo tengo la bichectomía. Tengo lipo de papada. Tengo relleno de labio, pero es relleno. También te rellenan para marcarte un poquito esto (la parte de la mandíbula). Mi nariz no, eso sí es natural. Me hice hace años para que se me hiciera el ojo más jaladito”, agregó.

La bichectomía, también conocida como Bolas de Bichat, es un tratamiento que se ha puesto de moda en los últimos años y consiste en extraer la bolsa de la mejilla, para realzar los pómulos y remarcar el rostro. En México, el precio de este procedimiento oscila entre los 6,000 y 10,000 pesos.

Según cuenta la novia de Vicente Fernández Jr., su intención al revelar sus cirugías, las clínicas a las que ha ido, y los profesionales en los que confía, es ayudar a otras mujeres a que se sientan bellas, e impedir que caigan en manos de estafadores.

Para ella, es necesario eliminar el tabú que existe en este sentido, y no importa si vas demasiado “tuneado” o “producido”, -ella usa además extensiones y pestañas postizas-, sino que te sientas bien contigo mismo. Así lo recordó cuando una de sus seguidoras admiró su figura durante la ronda de preguntas y respuestas.

“Gracias chula, pero ya sabes que todo lo que has visto es operado, así que tú puedas y todas podemos. Y sabes que en Tepa hacemos tandas de cirugía plástica así que anímate hermosa porque esto se compra, el cuerpo todas lo podemos comprar”, contestó.

