La Kim Kardashian mexicana habló sobre el escándalo de acoso de Vicente Fernández: “Siempre van a buscar lo feo para estar jodiéndolo”

En las últimas semanas, figuras públicas, artistas y conductores se han pronunciado sobre el escándalo de acoso de Vicente Fernández. Y ahora, Mariana González, conocida como la Kim Kardashian mexicana, sorprendió al dar su opinión acerca de la polémica.

La empresaria, quien es actualmente pareja de Vicente Fernández Jr., hijo mayor de “El Charro de Huentitlán”, organizó en su perfil de Instagram una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores, que ya superan los 700,000. Y como era de esperar, sus fans aprovecharon la oportunidad para preguntarle por los videos que se viralizaron en TikTok, en los que su suegro aparece tocando el seno de sus fans mientras posan para una fotografía.

“¿Qué opinas del manoseo de Don Chente?”, quiso saber un usuario.

Ella, que no suele evitar cuestiones incómodas, respondió de forma tajante. Y su apoyo incondicional al intérprete de “Estos Celos” generó controversia, ya que pareció exculparlo.

“Tengo una o dos preguntas de este tipo y les voy a decir una cosa. Yo para mí, mis respetos para este señorón, que creo que nos ha dejado bien en alto en todas partes del mundo y que creo que siempre van a buscar lo feo para estar jodiéndolo”, zanjó Mariana.

En sus historias, la ex modelo de 38 años reveló que mantiene una buena relación con su familia política, y aseguró que todos son “superlindos” con ella.

“Exactamente ahorita estamos aquí en el rancho”, comentó.

Además, en la ronda de preguntas y respuestas, habló abiertamente de su relación con Vicente Fernández Jr., y dio detalles inéditos que hasta ahora nunca había desvelado, como que a los dos les gustaría casarse a finales de 2021, y que él aún no le ha dado el anillo.

“Mi historia es muy bonita. Fue por este medio, por Instagram, que él ya me seguía, me conoció. Me dijo que era mi fan, que tenía muchas ganas de conocerme, que si me podía decir todo eso en persona”, comenzó contando la Kim Kardashian mexicana.

“Si Dios quiere y la pandemia nos lo permite, sí nos queremos casar a fin de año. [...] Aún no tengo anillo de compromiso, tengo el compromiso con él desde el día que somos pareja, pero anillo así todavía no. Este es un anillo que yo compré”, dijo refiriéndose a la joya que llevaba en la mano.

Todavía no viven juntos, pero ella sabe que le gustaría tener un hijo con él, porque está “muy enamorada” y es “un hombre excelente”.

“Yo quiero tener mi bebé y tener la mitad mía y la mitad de Vicentito. Imagínense qué lindo va a estar. Y pues traemos ese plan que esperemos en cuanto nos casemos darle la sorpresa de que ya estamos embarazados”, agregó.

Aunque en varias ocasiones la han criticado por su diferencia de edad con Vicente Fernández Jr., ella asegura que esto no tiene ninguna importancia, y que “no hace caso” a los comentarios ofensivos que recibe en Instagram.

“Para mí la edad es simplemente un número. Hay personas que son jóvenes y son unos amargados, hay personas que son grandes y tienen toda la actitud, y creo que lo importante para el amor es que te traten bien, nada más, que sean bien amorosos”.

“A mí las críticas no me generan. Si me generaran creo que sería millonaria. Si yo veo los comentarios, veo que suben algo, ni siquiera leo los comentarios porque ni me interesan, porque me ven yo bien feliz, bien contenta, haciendo todo lo que no me hacen las que están criticando”.

Además, aseguró que está viviendo el mejor momento de su vida, ya que se siente una mujer completa, y feliz. En este momento, está centrada en su proyecto político con su pareja, ya que los dos buscarán una diputación en Jalisco en las próximas elecciones.

