El costo de la fama en Instagram: Joselyn Cano, La Bebeshita, Karime y otras influencers que sufrieron graves secuelas tras pasar por el quirófano

Este jueves se dio a conocer que Joselyn Cano, conocida como la Kim Kardashian Mexicana, perdió la vida tras someterse a una cirugía plástica.

Aunque la familia no ha confirmado el deceso, la periodista de espectáculos Nelssie Carrillo afirmó que la instagrammer de 29 años murió el pasado 7 de diciembre en Colombia. Según la reportera, falleció por las complicaciones de una operación estética de levantamiento de glúteos.

Esta no es la primera vez que ocurre un caso similar. En los últimos años, otras influencers decidieron realizarse retoques estéticos para cambiar su imagen, y tras pasar por el quirófano, experimentaron dolores intensos que las llevaron a sentir miedo y a arrepentirse de su decisión.

Muchas de ellas confesaron que la presión que vivían en redes sociales, las empujó a querer mejorar su aspecto. Y es que en un mundo como Instagram, donde los trolls ejercen su poder, el derecho al insulto parece ser decreto, y un alto de porcentaje de los usuarios se aplica filtros para “mejorar” sus facciones e idealizarlas, la belleza socialmente aceptada parece haberse convertido en una auténtica obsesión.

Y a veces, el costo es demasiado alto.

Desde problemas por implantes de glúteos, de senos, liposucciones u operaciones de nariz... Aquí recordamos las historias de famosas mexicanas que sufrieron graves secuelas tras sus cirugías plásticas.

Daniela Alexis Barceló, “La Bebeshita”

La Bebeshita sufrió muchas molestias por sus implantes de senos (IG: alexissoy)

La integrante de Enamorándonos fue una de las últimas influencers que decidió contar abiertamente los problemas que tuvo con sus implantes de seno.

En entrevista con Venga la Alegría, Daniela Alexis Barceló, mejor conocida como “La Bebeshita”, relató en agosto de 2020 que el cirujano le colocó mal los implantes. Las molestias llegaron a tal extremo que no podía dormir boca abajo, y su pecho llegó a infectarse.

“El cirujano pasado me puso los implantes como encima de la piel nada más, entonces se me empezaron a colgar, a encapsular, a doler. Yo creo que aguanté mucho. Tenía una infección me dolía muchísimo se me ponía caliente. Como si mi bubi tuviera temperatura, pero solamente las bubis”, relató la famosa, quien cuenta con dos millones y medio de seguidores en Instagram.

Según relató, el implante no se sentía “normal”, como “aguadito”, sino que era “como una roca, lo cual era obviamente super molesto”.

Por las complicaciones, tuvieron que operarla para retirarle las piezas.

“Es superfeo que algo de tu cuerpo te salga mal. Te haces una operación con la ilusión de que todo salga bien, al final del día, pasó esto por un cirujano anterior. Me puse a llorar”, contó la Bebeshita.

Araceli Ordaz, “Gomita”

A lo largo de los años, Gomita se transformó de manera radical (IG: gomitaoficial123)

Tras una charla privada con el coach Diego Dreyfus, la youtuber Araceli Ordaz, también conocida como “Gomita”, se dio cuenta de que había cometido un error.

Para ella, cambiar su cuerpo y sus facciones se había convertido en un vicio. Su deseo de encajar en el mundo del espectáculo y conseguir nuevos proyectos televisivos, hicieron que se sometiera a numerosas cirugías plásticas que hoy sabe que no necesitaba.

Así lo narró, en una entrevista muy sincera que concedió a TV Notas, donde abrió su corazón y reconoció que se arrepentía de haberse realizado tantos retoques, y que ahora entiende que nunca los necesitó.

“No voy a mentir, sí lo hice para entrar en la onda de la televisión, de verme como las demás o mejor, pero se me hizo un vicio. Ahora digo, qué tonta, no los necesitaba, pero en mi afán de tener ese atractivo, lo hice”.

La youtuber de 26 años se dio cuenta de que se había equivocado, tras mantener una charla con Diego Dreyfus.

“Era una conferencia privada, pero al fin pudimos platicar e hice clic con su filosofía de vida, y me di cuenta de las malas decisiones que tomé sobre mi cuerpo. Reconocí que se habían vuelto un vicio para mí, y eso me llevó a sufrir una terrible crisis existencial”, afirmó.

Ordaz, quien tiene dos millones y medio de seguidores en Instagram, padecía muchos dolores en la columna. Entendió que había sido insegura, y que era tiempo de cambiar su actitud. Por eso, tomó la determinación de retirarse los implantes de glúteos.

Al principio fue difícil porque ningún cirujano accedía a operarla, ya que se trata de una intervención peligrosa. Pero finalmente lo logró, y el 30 de abril de 2020 entró a quirófano, donde permaneció durante seis horas.

“Al despertar, me sentí Araceli de nuevo. Hoy le pido perdón a mi cuerpo, le digo: ‘Perdóname por lastimarte, pero trata de entenderme, te exigen mucho dentro de una empresa y un medio para verte mejor’”.

Karime

Karime se hizo famosa desde la primera temporada de Acapulco Shore (Foto: Captura YouTube)

La famosa integrante de Acapulco Shore también vivió una terrible experiencia por las secuelas que le dejó una cirugía.

Una mañana del 2018, amaneció con un dolor insoportable en el pecho. Le ardía, y estaba muy inflamados.

A través de su canal de Youtube, documentó en video todo el proceso, desde el trayecto hacia el hospital hasta el postoperatorio. Frente a la cámara, el médico explicó que uno de los implantes de seno de Karime se había estallado, por lo que debían retirarlo cuanto antes.

“Todos los implantes forman cápsulas, que es un tejido que los rodea. El implante es un material plástico que reconoce el cuerpo como si no fuera algo propio y entonces comienza a formar un tejido que lo rodea, eso es muy normal. Pero en tu caso, por alguna razón, este puso haberse roto con algo líquido, inflamación o pudo haber tenido otro problema”, contó en la grabación el cirujano Luis Ramírez Montano.

En su Instagram, Karime tiene 2,7 millones de seguidores.

Carolina Sada

Elena Carolina Sada Sandoval (Foto: Instagram@carolina.sada)

Hace aproximadamente un año, el 10 de diciembre de 2019, Elena Carolina Sada Sandoval falleció en Monterrey por complicaciones derivadas de una lipoescultura.

Según la Fiscalía, la modelo y diseñadora mexicana de 32 años perdió la vida en el Centro de Especialidades Médicas Obispado, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio cuando se encontraba en el área de recuperación. También se había sometido a una rinoplastia.

Sus familiares pidieron una investigación por presunta negligencia médica.

Jackie Hernández

Otra famosa que decidió retirarse los implantes de senos y glúteos fue Jackie Hernández. En abril de 2019, la influencer compartió con sus 1,2 millones de seguidores de Instagram cómo lucía su cuerpo tras la operación.

“Así se ve mi cuerpo ‘libre de implantes’. No puedo explicarlos lo feliz que me sentí desde que desperté de la cirugía. Es extraño cómo la vida nos hace ver cosas que un día no vimos, y yo no puedo creer que fui capaz de hacerle pasar ese mal rato a mi cuerpo con unas bolsas tóxicas de silicona (senos 10 años/glúteos 3″).

Según relató, su cuerpo estaba rechazando esos objetos, lo que desencadenó problemas de salud. Sufría cansancio extremo y resfriados frecuentes.

“Me siento libre. El ver cómo mi cuerpo reaccionó al momento de removerlos fue algo maravilloso. Me siento plena, con más energías y muy feliz. No me arrepiento en lo absoluto de habérmelos quitado”, concluyó.

