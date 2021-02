“¿Y tú qué has hecho?”: la Kim Kardashian mexicana respondió a quienes la critican por incursionar en política con Vicente Fernández Jr.

A finales de enero, Vicente Fernández Jr. y su novia, Mariana González, conocida como la Kim Kardashian mexicana, anunciaron que darán el salto a la política, y buscarán convertirse en diputados en las próximas elecciones del 6 de junio.

Según explicó la pareja, se presentarán a ese puesto en el estado de Jalisco y registrarán su candidatura con la formación conservadora Partido Encuentro Solidario (PES). Él se postulará en el distrito 20, con sede en el municipio de Tonalá, y ella, en su distrito natal, el número tres, ubicado en Tepatitlán de Morelos.

La noticia, sin embargo, no fue bien recibida por numerosas personas que defienden que los artistas y las figuras de la farándula deben limitarse al mundo del espectáculo. Y en las últimas semanas, la pareja ha recibido una lluvia de críticas en ese sentido, especialmente la empresaria, a quien acusaron de no estar preparada para asumir una diputación.

Este lunes, la Kim Kardashian mexicana quiso defenderse de los ataques a través de sus historias de Instagram. Y en un mensaje muy sincero, confesó que no sabe “nada de política”, pero confía en su capacidad de aprendizaje.

También me pueden preguntar mucho, ‘¿qué puede saber Mariana de política?’ Sí, literal, nada. Pero en esta vida no se nace sabiendo. uno va aprendiendo paso a paso. Y creo que como aprendí a caminar, como aprendí a hablar... pues voy a aprender a esto de la política. Estoy aprendiendo, estoy en algo que sí es difícil

(Foto: Instagram @vicentefdzjr9)

Además, se dirigió a todos aquellos que aseguran que la política se ha convertido en “un circo” por fichar a tanta estrella del espectáculo, y dijo que a ella no la eligieron por ser famosa, sino por ser una persona “común y corriente” que ayuda siempre a los demás gracias a su cuenta de Instagram, donde a menudo comparte con sus más de 700,000 seguidores causas benéficas, y promociona negocios locales.

“Ahorita se dice mucho que ‘ah, la política se ha vuelto un circo’. Yo creo que no se ha vuelto tanto un circo. Yo creo que buscan también personas que somos como tú y como yo, comunes y corrientes, que si te gusta ayudar al pueblo, que te gusta ver por el pueblo, y que ven que aportas, ¿no? Que a lo mejor no tenías las bases, pero siempre has ayudado, has soportado. Y lo que queremos es esto, gente que ayude a la gente, gente que vea por la gente. Y eso es bien padre, que digas bueno, yo ayudé e hice, esto, y esto. Y que te llene. Y que no tienes hambre de comer, tienes hambre de ayudar al pueblo”, comentó.

Por último, respondió directamente a quienes la atacan constantemente, y les animó a dejar de “comer a la gente viva” y ayudar al prójimo.

“También les digo, a esas personas que se ponen a hablar: ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho por ayudar al prójimo? ¿Has hecho algo?”.

“Así como se juntan en sus desayunos para comerse vivas a sus propias amigas, o a todo su entorno. La que no fue al desayuno, es a la que le toca que hablen mal de ella. Si en esos desayunos en vez de ponerse a hablar de otra persona se pusieran a ‘tú traes aceite, tú traes azúcar, tú traes esto’, juntamos una despensa y se va a dar al viejito que lo anda necesitando, pues ayudaríamos más a México, no a comernos a la gente viva”, zanjó la empresaria.

Además de Mariana González y Vicente Fernández Jr., otros famosos como Paquita la del Barrio, Carlos Villagrán “Quico”, Lupita Jones, o Héctor Hernández, anunciaron su incursión a la política en las próximas elecciones.

