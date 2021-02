La viuda del padre de Gael García rompió el silencio: no se arrepiente de haberse tomado fotos junto al cadáver

En la imagen, Bella de la Vega y José Ángel García, padre de Gael García Bernal (Foto: Facebook Bella de la Vega Actriz)

A finales de enero, Bella de la Vega desató la controversia al publicar en su cuenta de Facebook unas fotografías muy polémicas junto al cadáver de su esposo, José Ángel García, quien era cineasta y padre del famoso actor mexicano, Gael García Bernal.

Tras publicar las imágenes, la bailarina recibió una lluvia de críticas, y numerosos usuarios la acusaron de ser insensible e irrespetuosa. Entre los comentarios, destacó el de una sobrina del difunto, quien le recriminó haber compartido un contenido tan íntimo.

“Hola Bella, veo el tipo de fotografías tan íntimas y llenas de morbo que estás publicando, deberías de contemplar tener respeto por sus hijos y su familia. No sé si mi tío haya pedido que hicieras este tipo de publicaciones. Ojalá reflexionaras sobre el respeto”, escribió.

Solo minutos después, Bella de la Vega eliminó la publicación, no sin antes defenderse y asegurar que había cumplido con la última voluntad de su esposo. Desde entonces, permaneció en silencio, y no realizó ninguna declaración sobre la polémica, pero ahora, en entrevista con TVyNovelas, aseguró que no se arrepiente de lo que hizo.

<b>No hice nada malo, solo quería estar con él. Parecía dormido y no quería separarme ni un momento</b>

El padre de Gael García falleció el pasado 22 de enero, tras sufrir una complicación en la fibrosis pulmonar que padecía (Facebook: Bella de la Vega Actriz)

La bailarina volvió a insistir en que cumplió con la voluntad de José Ángel García, y dijo que cuando subió las fotografías, creyó que las verían pocas personas.

“Él me pidió que me tomara la última foto con él. Mi esposo parecía estar dormido. Mucha gente me atacó, pero lo que no saben es que, cuando lo hice, mis ojos brillaron de nuevo de amor, como cuando él me miraba”.

“Pensé que en mi Facebook solo la verían las 50 personas en promedio que lo ven. Para mi sorpresa, dio la vuelta al mundo y nadie comprendió por qué lo hice”.

José Emilio, hermano de Gael García e hijo de José Ángel fue una de las personas que se molestó por la publicación. En su opinión, la acción de Bella fue “totalmente inadmisible”.

“Ya vi sus selfies, y yo no estuve tanto de acuerdo con eso y sí, ya las vi... Y yo no soy esta persona para decidir qué hacer y todo, pero yo conocía a mi padre, y yo realmente pienso que a él no le hubiera gustado para nada todo eso”, dijo a los medios de comunicación al salir del velorio.

La actriz dijo que si Gael García les hubiera apoyado económicamente, o con sus influencias, hoy José Ángel García estaría vivo (Facebook: Bella de la Vega Actriz)

Aunque José Emilio sí se pronunció al respecto, el protagonista de Y tu mamá también no emitió ningún comentario. En entrevista con TVyNovelas, Bella de la Vega aseguró que Gael García no se puso en contacto con ella tras la polémica, ni le hizo ningún reclamo. Sin embargo, la bailarina aprovechó la charla para destacar que no mantienen una buena relación, y aseguró que si el actor les hubiera ayudado, hoy su esposo estaría vivo.

“Honestamente, sí [creo que seguiría vivo]. Con las influencias y poder que él tiene, pudo llevar a su papá a un mejor hospital, o con mejores cuidados. Si hubiera querido, hubiera hecho algo. Yo soy ciudadana de a pie, pero a él sí lo consideran una celebrity. Estamos hablando de dos circunstancias muy diferentes”, concluyó.

José Ángel García falleció el pasado 22 de enero, tras sufrir una complicación en la fibriosis pulmonar que padecía.

