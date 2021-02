“Si hubiera querido, hubiera hecho algo”: Bella de la Vega cuestionó la disposición de Gael García por ayudar a su papá antes de su muerte

Bella de la Vega dejó ver que Gael García no acudió a su llamado cuando le comunicó la situación de salud de José Ángel (Foto: Facebook)

El reciente fallecimiento de José Ángel García causó conmoción en el medio artístico, pues el padre de Gael García Bernal contaba con una extensa trayectoria y era muy querido por sus compañeros de Televisa, empresa en la cual se desempeñó a través de las décadas. El director de escena, quien colaboró, entre muchos otros proyectos, en el exitoso programa unitario La rosa de Guadalupe, como parte de sus últimos trabajos, perdió la vida debido a complicaciones por la fibrosis pulmonar que padecía desde hace tiempo.

Una vez dado a conocer el lamentable deceso, otro aspecto causó polémica, pues su viuda Bella de la Vega generó revuelo por, en pleno servicio funerario, tomarse unas fotografías posando en el féretro con el cadáver del recordado actor, y posteriormente compartirlas en su cuenta de Facebook. Dicho acto fue reprobado en las redes sociales e incluso el hijo menor del fallecido, José Emilio García, y la sobrina del actor y director, se pronunciaron en contra de lo ocurrido y consideraron que la viuda había incurrido en una falta de respeto a la memoria del artista.

“Velando al hombre que más he amado en mi vida. Gracias José Ángel García Huerta por todo tu infinito amor hacia mí. Te amo” , escribió la también actriz en la fotografía que, ante la gran cantidad de comentarios desaprobatorios, al tiempo eliminó.

Una de las selfies que causaron indignación (Facebook: Bella de la Vega Actriz)

A varios días del velorio, Bella de la Vega compartió aspectos de lo ocurrido en los últimos días de vida del director y aseguró que, de haber actuado con celeridad en su tiempo, quizá la muerte de José Ángel se hubiera evitado. Así lo dijo la también bailarina en una charla con la revista TVyNovelas.

“Desde ese momento (el fallecimiento) me sentí la mujer más sola del mundo. Él necesitaba ayuda a como diera lugar. Nunca lo dejé solo; sin embargo, todo de alguna manera fue tétrico y dramático”, reveló y aseguró que no se siente culpable del deceso, pues hizo cuanto estuvo en sus manos por la salud de su esposo.

“No, para nada. Las emociones eran exageradamente intensas porque lo llevé al hospital con la ilusión de que iba a sobrevivir. Al llevar más de tres días ahí, decidí llamar a Gael, quien no me dio ninguna respuesta clara”, expresó.

La pareja llevaba varios años juntos, y la diferencia de edades nunca fue un tema para ellos (Foto: Bella de la Vega)

Bella aseguró que si el multipremiado actor, quien hoy es una de las figuras más fulgurantes des Hollywood “hubiera cooperado” con su ayuda, el director de escena aún se encontraría con vida.

“Sí, honestamente sí. Con las influencias y poder que él tiene, pudo llevar a su papá a un mejor hospital o con mejores cuidados. Si hubiera querido, hubiera hecho algo. Yo soy ciudadana de a pie, pero a él sí lo consideran una celebrity. Estamos hablando de dos circunstancias muy diferentes”, destacó.

Como ya lo había expresado antes, Bella recalcó que el fallecido actor le había pedido como una de sus últimas voluntades el tomarle una foto cuando ya se encontrara “descansando” en el ataúd, hecho que dudó si lo volvería a hacer.

El fallecido director de escena propiciaba la convivencia de Bella de la Vega con sus hijos (Foto: Facebook de José Ángel García)

“No lo sé. Él me pidió que me tomara la última foto con él. Mi esposo parecía estar dormido. Mucha gente me atacó, pero lo que no saben es que, cuando lo hice, mis ojos brillaron de nuevo de amor, como cuando él me miraba. Pensé que en mi Facebook sólo la verían las 50 personas en promedio que lo ven. Para mi sorpresa, dio la vuelta al mundo y nadie comprendió por qué lo hice. No hice nada malo, sólo quería estar con él. Parecía dormido y no quería separarme ni un momento”, aseguró la actriz, quien también reveló el destino de las cenizas de José Ángel García.

“Están en nuestra casa. Le di la mitad a su hermana para que descansen con su mamá, pero yo lo voy a cuidar siempre mientras esté conmigo”, aseguró.

