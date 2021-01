“Ponte a leer, baboso”: León Larregui volvió con todo a Twitter y respondió a quienes cuestionan sus teorías

El cantante formó la banda mexicana Zoé a finales de la década de los noventa y tras 20 años de carrera se considera una de las bandas más importantes de la industria mexicana (Foto: Captura Instagram - @leonlarregui)

A poco más de 24 horas de haber dado mucho de qué hablar en Twitter, León Larregui continúa causando polémica. Y es que este 26 de enero, el vocalista de la banda Zoé se convirtió en tendencia por expresar su postura sobre la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, en la que además incitó a sus followers a no aplicarse la fórmula que representa una inmunización ante el contagio.

El cantante de temas como Reptilectric y Peace & Love aseguró que la aplicación de la vacuna propiciaría que los seres humanos quedemos a expensas de un “upgrade farmacéutico” y que la aplicación se basa en tecnología “crispr”, sin dar mayores detalles.

“No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crispr no es segura aún, es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta de control, ¡de Roma! Me amenazarán o inventarán cosas de mí, pero es la verdad”, escribió León.

León Larregui fue suspendido tras emitir información cuestionable (Foto: Twitter @isopixel)

El tuit inmediatamente generó una ola de reacciones, entre ellas muchas burlas y comentarios sarcásticos, a los que León respondió con ironía: “Vaaa, te invito a vacunarte ¡ahí me avisas! cómo te va” y “Pobre banda, ¡qué pobre, qué pobre juventud!”, son algunos de los comentarios que escribió el vocalista instantes antes de que su cuenta fuera suspendida.

Minutos después el tuit desapareció y su cuenta fue suspendida. Cabe señalar que recientemente Twitter emitió un mensaje que destacaba que dentro de la plataforma digital no se toleraría ningún tipo de contenido que vulnerara a otra persona o declaraciones que incitaran actividades engañosas.

Una vez restablecida su cuenta horas después de que ésta fuera suspendida, el músico continuó con la conversación en torno a la aplicación de la vacuna. “Tienes razón, incitar no está bien, cada quien tiene la libertad de decidir basado en sus convicciones lo que piense mejor para sí mismo o sus familias. (Al menos todavía). Pero en mi opinión personal, si me vuelve a dar otra vez, prefiero un tratamiento a ser conejillo de indias”, escribió al recuperar su cuenta, con lo que ha desatado todo tipo de interacciones con sus seguidores.

León Larregui comentó que no llegó a la grabación del documental "Rompan todo" porque ese día "estaba crudo" (Foto: Cuartoscuro)

Y es que ahora León se ha mostrado más dispuesto a comentar sus puntos de vista, pero no son pocos los internautas que lo confrontan y ponen en duda sus teorías. Ejemplo de ello es el usuario @luisimsho, quien le tuitéo una imagen: “Al chile le hubieras dado chance a otro espermatozoide porque la neta publicas puras idioteces sin sentido, crack”, a lo que Larregui reviró: “Más bien tú ponte a leer, baboso”.

El usuario @rriostrujillo satirizó: “Para componer la de ‘Brillas’ por ejemplo tuvo que leer teorías de emisiones de luz y quedarse él y su musa sin bañar dos semanas”, a lo que el músico contestó: “Brillante pensamiento, váyase a pajear si no está a la altura del diálogo”.

“Pues ayer la libré del COVID, me dio duro, pero la libramos. Estamos bien, sin gusto y olfato, pero ya negativos”, comentó el cantante cuando una usuaria le preguntó por su estado de salud.

León aseguró que la vacuna contra el COVID-19 aún no es confiable para su aplicación (Foto: Tomás Correa Arce)

“¿Andas pedo o por qué tanta sinceridad?”, le preguntaron. “Soledad, carnal, los extraño”, contestó.

“Si alguien lo va a tomar en serio, que sea la muerte y se lo lleve ya”, le escribió alguien para molestarlo. “Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte siempre”, fue su reacción.

“Rola los links de la investigación que leíste. Ante el disparate que dijiste sin dar pruebas” escribió el usuario @ederopolus: “Si le interesa, usted póngase a buscar”, contestó el controvertido músico que aseguró que ahora ya no fuma marihuana, aunque destacó sus cualidades: “Porque me da paranoia, siempre me dio, pero me hacía el valiente de chamaco. ¡Pero es una planta maravillosamente curativa!”

