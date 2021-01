Insultos, peleas y hasta un arresto: el historial de escándalos de León Larregui

León Larregui ha sido señalado en varias ocasiones por supuesto uso de sustancias nocivas (Foto: Cuartoscuro)

Esta tarde fue suspendida la cuenta de Twitter de León Larregui, vocalista de Zoé, por supuestos comentarios donde invita a sus seguidores a no vacunarse contra el Covid-19. Apenas pasaron unas cuantas horas para que ya no apareciera el perfil del cantante, pero no es la primera vez que Larregui se queda fuera de la red social.

Y es que a lo largo de los años el intérprete de Soñé ha sido un foco de atención para sus fans y no tan fans por varios incidentes donde Larregui se mete en problemas con otros rockeros, conductores de programas de música e incluso autoridades de la capital mexicana.

“Pero no te enojes, León”

Hace años, cuando estaba al aire el programa de MTV, Los 10+ Pedidos, el conductor Gabo Ramos tuvo la oportunidad de entrevistar a la agrupación de Larregui sobre su más reciente álbum: Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea.

Al hablar de la portada del disco, bromeó tanto con el arte conceptual y nombre de este. Aunque todos los presentes se rieron sobre sus comentarios, el líder y vocalista no pareció gustarle en absoluto. No dijo nada al respecto, pero su silencio y la repentina seriedad que tomó llevaron al conductor a decirle, todavía en un tono amistoso, “Pero no te enojes, León. Por favor”.

En 2020, Gabo explicó en su canal de YouTube que la reacción de León fue un poco montada. “Se quitó el micrófono (...) y no, ya no quiso hablar en toda la entrevista. Yo mando a video, se para y se va”, relató. “Se va a la parte de atrás donde se fumaba y voy. Yo no fumaba. Me dice ‘¿Quieres fumar?’ y yo de ‘No’, ¡y (me habla) como si nada! ¡Como si no hubiera pasado nada! O sea, buena onda, pero al aire lo hizo ver como que se enojó”.

No le molesta que lo comparen con un homeless

En 2019 hubo una tendencia en Twitter, el #10YearsChallenge. En este el usuario debía hacer una comparativa con una foto de hace una década con una actual. De ahí, el usuario @ElChemoDel8 (cuenta suspendida) aprovechó para hacer la comparación de León Larregui con un vagabundo.

Aunque el vocalista dijo que no le molestaba, no impidió que arremetiera contra el internauta:

“Chavito Fuck*ng Idiot. Por eso el mundo está mal: por imbéciles como tú. No me molesta que me compares con un homeless, me da orgullo. Me siento siento más identificado con él que con tarados como tú”, twitteó en ese entonces Larregui mientras citaba el tuit original con el meme.

Poco después de publicar el comentario, Larregui suspendió por un tiempo su red social para después reactivarla y seguir su actividad como si nada.

Beto Cuevas, el que le “da igual”

En abril de 2013, Larregui usó su cuenta para burlarse y hablar mal de Beto Cuevas a causa de la publicación de un libro autobiográfico del músico chileno, El arte de ser Beto Cuevas. Conversaciones con Javier Andrade. Pero el ataque no sólo se extendía a la publicación, sino a su carrera como cantante y hasta como conductor.

“No le bastaba con ser integrante de las peores bandas de rock en español. Peor aún, juez de uno de los peores programas de tv y sacar un libro”. Eso decía uno de los tuits que el cantante de Labios Rotos puso en su cuenta.

Al preguntarle por qué tenía tanta saña contra Cuevas, Larregui minimizó el asunto al poner otro tuit: “No lo odio. Me da igual. Nada más me da mucha risa...”.

Larregui vs. Chetes

En 2015 surgió Mexrrisey, un proyecto musical de Camilo Lara, Jay de la Cueva y Chetes donde tomaban canciones de la banda inglesa Morrisey para hacer covers con sus propios estilos. Una vez hecho el anuncio, Larregui, ni corto ni perezoso, comenzó a hablar sobre la agrupación, mostrando su rechazo a esta.

De nuevo los comentarios fueron hechos en Twitter. El principal fue “N1. No hacer covers de bandas legendarias que denigren la canción original. Mexirrey”, publicado el 25 de mayo de 2015. Aunque el resto de los integrantes del proyecto de covers evitó decir algo al respecto, el cantante regiomontano, Chetes, respondió a la publicación del vocalista de Zoé:

“punto No. 2 ‘No meterte en lo que no te importa’ @LeonBenLarregui el nuevo Carmen Salinas del rock”, escribió el intérprete de Que me maten.

Poco después, Larregui volvió a sacudirse del problema al poner un tuit aclarando que no tenía problemas con Chetes.

Lo arrestaron “neandertales”

En 2014 Larregui volvió a encender los feeds de sus seguidores en Twitter al anunciar que acababan de arrestarlo. Esto ocurrió un día después de que, al final de uno de sus conciertos de la gira Prográmaton, el vocalista de Zoé diera un discurso contra el gobierno por motivo de la situación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

De ahí que especularan que hubo un motivo fuerte por el que le detuvieron. Sin mencionar que lo que puso en dicho comentario no hizo más que alzar dichas sospechas. En este puso “Me acaban de arrestar y violentar unos neandertales. No me dan miedo... Que se vayan a la v*rga... Me pueden matar, pero eso no nos va a parar”.

Poco después, por fuentes cercanas al compositor se supo que todo ocurrió por una visita a una cafetería donde le negaron un café al cantante, la situación escaló hasta que la policía se vio involucrada. La cosa es que el arresto duró pocas horas, pues la misma noche del incidente, León ya estaba en casa.

“Si uno ya no puede caminar ebrio en la calle, es anticonstitucional”

Por ahí de 2010, León Larregui andaba por la colonia Condesa en su auto. La situación, para resumir cuentas, terminó en el cantante siendo detenido por las autoridades del Distrito Federal. Cuando fue abordado por varios medios para explicar los motivos, León, en un claro estado de ebriedad, explicó:

“A mí me agarraron caminando en la calle (...) Obviamente vi el alcoholímetro, me detuve, me bajé del coche, empecé a caminar y me detuvieron. (...) Si uno ya no puede caminar ebrio en la calle, es anticonstitucional”.

Entre señas obscenas, dar muestras de exhibicionismo, insultar a Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno de la ciudad en ese entonces, groserías y agresiones a reporteros, quedó registrado aquel incidente. En algún momento uno de los periodistas le preguntó por qué estaba pateándolo, a lo que Larregui sólo respondió: “Porque te odio”.

