Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura este domingo 10 de mayo

El tipo de cambio USD/MXN continúa influenciado por factores como las expectativas sobre las tasas de interés en EEUU, el desempeño de la economía mexicana y el comportamiento global del dólar. Imagen ilustrativa Infobae

El precio del dólar hoy en México arrancó la jornada de este domingo 10 de mayo con una cotización cercana a los 17.18 pesos por unidad, de acuerdo con datos de plataformas financieras internacionales y reportes de mercado. La divisa estadounidense mantiene un comportamiento estable frente al peso mexicano tras el cierre semanal de operaciones financieras.

Según información de Monex, el tipo de cambio USD/MXN continúa influenciado por factores como las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos, el desempeño de la economía mexicana y el comportamiento global del dólar.

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En operaciones de apertura, el par cambiario USD/MXN registró un precio de apertura alrededor de 17.31 pesos, mientras que el rango diario se ubicó entre los 17.16 y 17.32 pesos por dólar.

Imagen de archivo. Un hombre pasa por delante de una casa de cambio, con vinilos con billetes de pesos y dólares en el exterior, en Ciudad Juárez, México, 10 de febrero de 2026. REUTERS/Jose Luis González

Especialistas financieros señalan que el peso mexicano sigue mostrando resiliencia frente al dólar, apoyado por el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, así como por la expectativa de estabilidad macroeconómica en el país.

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En análisis recientes, expertos de Grupo Financiero Monex han señalado que los mercados permanecen atentos a cualquier señal de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) que pueda modificar el rumbo del tipo de cambio.

En plataformas financieras internacionales como Investing México, el dólar presenta una variación moderada respecto al cierre previo, manteniéndose dentro de niveles considerados favorables para la moneda mexicana durante las últimas semanas.

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¿Por qué cambia el precio del dólar en México?

El tipo de cambio dólar-peso cambia constantemente debido a factores económicos y financieros nacionales e internacionales. Entre los principales elementos que impactan la cotización se encuentran:

Las decisiones de política monetaria de la Fed y del Banco de México (Banxico) .

Los niveles de inflación en ambos países.

El comportamiento de los mercados internacionales.

La percepción de riesgo entre inversionistas.

El precio internacional del petróleo y otras materias primas.

Analistas consideran que durante mayo podría mantenerse cierta volatilidad en el mercado cambiario, especialmente por los próximos anuncios económicos en Estados Unidos y la expectativa sobre futuros movimientos en las tasas de interés.

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Imagen de archivo. Un hombre pasa por delante de una casa de cambio, con vinilos que muestran un billete de dólar con la cara de Benjamin Franklin en el exterior, en Ciudad Juárez, México, 10 de febrero de 2026. REUTERS/José Luis González

Precio del dólar hoy en bancos de México

El precio del dólar puede variar dependiendo de la institución financiera y la región del país. En bancos mexicanos, la moneda estadounidense suele cotizar con diferencias entre precio de compra y venta.

Algunas instituciones financieras pueden ofrecer el dólar por arriba de los 17.40 pesos a la venta, mientras que el precio de compra suele ubicarse por debajo de los 17 pesos.

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Especialistas recomiendan revisar constantemente el tipo de cambio oficial antes de realizar operaciones de compra, venta o envío de remesas, ya que las cotizaciones pueden modificarse a lo largo del día.

Además, plataformas financieras destacan que el peso mexicano ha logrado mantenerse entre las monedas emergentes con mejor desempeño frente al dólar en lo que va de 2026.

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