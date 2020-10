Nath Campos: del COVID-19 a una de las youtubers más influyentes de América Latina

(Foto: Instagram de Nath Campos)

La youtuber Nath Campos ha encontrado en las redes sociales la plataforma ideal para destacar sus talentos, habilidades y vulnerabilidades, aspectos que la han colocado entre el gusto los internautas y que este año la han consolidado como una de los ocho influencers más importantes de toda Latinoamérica.

Siempre franca y muy transparente frente a la nominación que recibió de parte de E! People´s Choice Awards 2020, la joven de 25 años reconoce que los mensajes que comparte en sus canales oficiales y la autenticidad con la que se maneja la han ayudado a mostrarse sin tapujos frente a una audiencia cada vez más exigente.

Los problemas con su peso, la celebración de su cumpleaños, las citas con su novio, las convivencias con sus amigos y familia, así como su experiencia al enfermar de COVID-19, son algunos de los contenidos que Nath Campos ha elaborado para su canal de YouTube y en el que tiene cerca de 2,11 millones de suscriptores.

Precisamente estos y otros trabajos la ayudaron este año para colocarse como una de las ocho nominadas por E! People´s Choice Awards 2020 para la categoría de Influenciador Latino del año 2020, de lo que conversó con Infobae México .

(Foto: Instagram de Nath Campos)

“Me gusta pensar que es porque he tratado de dar muchos mensajes positivos, sobretodo últimamente, que estoy recibiendo esos mensajes de que cambié algo en la vida de alguien”, destacó la youtuber, que también podría incursionar en la actuación o la música porque desde muy chica ha tenido instrucción artística.

“Las premiaciones siempre me ponen muy feliz porque además de ser una consecuencia del trabajo de mucho tiempo, también es un reflejo del amor de la gente, como que siempre se siente el apoyo de la gente en este tipo de premiaciones porque son votaciones del público y ves a los seguidores impulsándose unos a otros para ganar este premio porque sienten que siempre es suyo”, añadió.

Nath sabe de la gran influencia que tienen las redes sociales y aunque su carrera artística inició en la actuación, lleva bastante tiempo creando contenidos para las plataformas digitales, ocupación que no piensa abandonar porque le permiten mostrarse sin filtros y transparente al abordar temas como el feminismo, la navidad o más personales como sus relaciones personales, su cumpleaños, sus problemas para perder peso y hasta cuando contrajo coronavirus el mes pasado.

“Estudié para ser actriz, siempre pensé que eso era una posibilidad o hacer música, porque toda mi familia es de la música (Nath es hija de Kiko Campos), pero desde que encontré las redes sociales supe que era lo que quería hacer para siempre porque te da la oportunidad de hacer un montón de cosas y ser actriz o hacer música no está cerrado dentro de mi canal de YouTube”, señaló la joven de 25 años.

(Foto: Instagram de Nath Campos)

Justamente reconoce que la instrucción y consejos de su padre la han conducido en el arduo camino de la industria del entretenimiento: “Mi papá siempre estuvo presente, nos enseñó muchas cosas de lo que él vivió y creció porque es artista desde los seis años, entonces vivir un poco de la mano de él me da muchas experiencias y siempre ha sido un gran asesor, así que ya sea como persona o como artista le he aprendido todo”.

La creadora de contenidos ha sabido aprovechar las recomendaciones de su padre y su propia experiencia para comprender las necesidades de sus plataformas web, lo que le permite abordar los temas de una manera atractiva para que estén entre el gusto de sus seguidores.

“Son cosas que van en mi día a día, es lo que veo que a la gente le gusta porque es una de las ventajas que tiene YouTube para la creación de contenido, me interesa saber a qué video le va mejor que a otros porque definitivamente eso refleja lo que quieren ver y creo que hay una medida entre lo que la gente quiere ver”

Sobre esto giran los consejos de Nath Campos para triunfar en las redes sociales: Que siempre hagan algo que a ellos les gusta... porque si siempre haces algo que te divierte, te da risa, nunca se te van a acabar las ideas, siempre vas a estarle siendo fiel a lo que a ti te gusta y a lo que tú quieres hacer y entonces las personas van a conectar contigo por eso".

(Foto: Instagram de Nath Campos)

“Es un poco de que la gente se sienta entendida, que vean que ellos están viviendo lo mismo que otra persona y siento que es mi manera de contribuir a que entiendan un poco sus problemas o a que entiendan que otros otras personas los viven, por lo que no están solos”

La experiencia de la influencer en la pandemia

Hace tres semanas, Nath Campos compartió su experiencia tras enfermar de coronavirus, lo cual superó afortunadamente sin secuelas, pero sí con grandes enseñanzas.

“Fue demasiado estresante, afortunadamente tuve cómo trabajar, tuve casa, afortunadamente mi familia estuvo bien, afortunadamente tuve coronavirus y no me pasó nada, mi mamá tuvo coronavirus y no le pasó nada, mi novio tuvo y no le pasó nada, entonces creo que fuimos muy afortunados en este asunto pero estaría mintiendo si dijera que está todo cool, porque sí nos afectó a todos de manera emocional y personal”, señaló.

“Aprendí a dejar de hacer planes, soy una persona que planeaba mucho sus días y su vida y que cortaran mis planes por meses me ayudó a pensar mucho en el aquí y en el ahora y ver qué va a pasar de a poquito sin planear todo lo que viene. Siento que a todos les cambió cosas... que todo ha cambiado para todos y no sé si para bien o para mal, sólo ha cambiado”, concluyó.

