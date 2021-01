Detuvieron a hermano de Amandititita por robo a transeúnte; así reaccionó la cantante

Hace unos meses, Amandititita se convirtió en tendencia en Twitter por alzar su voz contra los comentarios que recibió por parte de algunos conductores (IG: amanditita)

La noche de este 19 de enero, el periodista especializado en nota roja y policiaca Carlos Jiménez reveló en su cuenta de Twitter que el medio hermano de Amandititita había sido detenido por elementos de la policía en la colonia Roma, localidad en la Ciudad de México donde Francisco S. E. presuntamente robó dinero a un transeúnte junto con otro hombre.

Trascendió que el detenido fue puesto a disposición de las autoridades tras haber incidido en un asalto en complicidad con su acompañante:

“Detienen a medio hermano de @amandititita acusado de robo. Es Francisco S. E., así fue presentado en la Fiscalía de la Ciudad de México en la alcaldía Cuauhtémoc. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo arrestaron hoy en la Colonia Roma. A él y a otro sujeto los acusan de robarle $1000 pesos a un hombre”, destapó el periodista.

Se desconocen detalles del proceso del implicado (Foto: Captura de pantalla)

Luego de que el nombre de la llamada “reina de la anarcumbia” se viralizara en las redes sociales gracias a los seguidores de la cantante radicada en Estados Unidos, quienes le cuestionaron la veracidad de la información, la hija del recordado músico urbano Rockdrigo González, se pronunció y confirmó que se trata de un consanguíneo suyo.

“Gracias a todos por el apoyo. Luis es mi medio hermano y no somos cercanos, no lo he visto desde hace muchos años, pero lo amo” , comenzó en su mensaje la compositora de temas como Metrosexual y La güera Televisa, y aseguró que brindaría su apoyo a quien quiera que se lo pidiera.

Aunque no dio más detalles al respecto, agradeció las muestras de solidaridad que aparecieron en la red social. Sin embargo, horas después de comentar la situación, Amanda Lalena Escalante Pimentel –su nombre completo- eliminó el mensaje de su cuenta.

Amandititita denunció recientemente que un músico colombiano lanzó una canción idéntica a la de ella (Foto: Instagram@amandititita)

“Siempre estoy para apoyarlo a él y a cualquiera que necesite una mano, estoy agradecida con Dios que pone en mi camino a gente hermosa para esa labor”, expresó en su mensaje.

Luego de algunas horas tras la detención de su medio hermano, de quien se desconoce si es hijo del recordado compositor cuya estatua pervive en un pasillo del metro Balderas de la Ciudad de México, y tras los cuestionamientos de su público, Amandititita cambió la configuración de su cuenta de Instagram volviéndola privada, por lo que quien no la sigue, no puede ver lo que publica.

Este escándalo del que al momento no se conocen más detalles surge luego de que hace dos días la autora de La muy muy denunció en su cuenta de Twitter que un músico colombiano que acababa de lanzar un nuevo sencillo tenía el mismo coro y temática que una canción que ella estaría próxima alanzar.

En septiembre de 2020 acusó a Horacio Villalobos de hacerle bullying y criticarla por su apariencia (Foto: Twitter)

Posteriormente borró los tuits y emitió un comunicado a través de un audio de voz:

“Oigan ya borré los tuits porque me di cuenta que se va a armar un caos donde no lo hay, y les compartí la anécdota, porque me pareció increíble que dos personas o varias se les ocurra la misma idea sin conocerse, sin haber hablado y sin tener absolutamente a nadie en común. Jamás dije que era un plagio, ni que robaron, esas cosas pasan… Son extrañas pero pasan y más bien nos sorprendió muchísimo porque era el mismo coro y concepto. No los mismos versos ni la misma música”, explicó Amandititita.

También pidió a los medios de comunicación que no le pidan entrevistas “no hay por qué hacer un rollo donde no lo hay. El Twitter es para decir lo que uno siente. Está chistosa la anécdota, la verdad me cae re bien este cuate y qué chido, que wow, qué locura, me pareció super “órale”, expresó en el audio la cantante.

