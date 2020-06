Amandititita lamentó que pidan cancelar sus canciones por denunciar agresiones: “Me quieren desaparecer”

Amandititita se convirtió en tendencia en Twitter por alzar su voz contra los comentarios que recibió por parte de algunos conductores (IG: amanditita)

La cantante Amandititita salió a defenderse luego de la polémica que se desató por mencionar el nombre de varios comunicadores que fueron agresivos con ella durante su carrera.

A través de Twitter, la intérprete mencionó a Alex Kaffie, Gustavo Adolfo Infante y, en especial, a Horacio Villalobos como las personas del medio que no tuvieron los comentarios más agradables hacia ella.

“Horacio Aquiles Villalobos hizo miles de parodias mías donde de India no me bajaba, sin que yo le hubiera hecho nada a ninguno de los tres. ¿Y por qué los hicieron? Porque se puede. Porque yo para ellos no tengo valor”, escribió la cantante y escritora en su cuenta de Twitter, lo que de inmediato convirtió también en tendencia al presentador de Venga la alegría.

El asunto fue creciendo entre mensajes de apoyo a la hija de Rockdrigo González y ataques a Villalobos, por lo que ella pidió que pararan las agresiones.

“No busco ni disculpas y les pido por favor que no los insulten. Yo no busco eso, busco que pare la violencia y que pare violencia contra la mujer. Y públicamente lo digo: me lastimaron muchos años. Aún están a tiempo de hacer las cosas de otra forma”.

Sin embargo, en un momento el debate se tornó en su contra y hubo comentarios que cuestionaban el contenido de las letras de sus canciones e incluso pedían que Spotify las retirara de su catálogo.

Amandititita no se quedó callada y escribió varios tuits lamentando la manera en que una mujer es tratada cuando decide hacer una denuncia.

“Fíjense a qué llegó esto. Hay gente pidiendo a Spotify que cancelen mis canciones por defender a la gente que me violentó. Y dicen que mi música es como #JohnnyEscutia. Esto es lo que pasa con las denuncias de las mujeres, nos acribillan. Mis canciones no son apologías del delito ”, escribió sobre el asunto.

Las respuestas de Amandititita ante la petición de eliminar sus canciones de Spotify

En un siguiente tuit la intérpete de La muy, muy señaló: “Entonces déjenme ver si entiendo. Me quieren desaparecer y que quede todo igual en la tele. ¿La que desaparece es la mujer? Pero fíjense que además de escribir canciones escribo libros. Y yo voy a seguir luchando por el respeto, por poner alto a la violencia de género”.

Más adelante expuso: “Si van a bajar mi música por un par de canciones de hace 12 años, que no invitan al crimen. Es humor. Ok pero también vamos a tener que bajar a muchísimos artistas ¿ Y cuál es la idea de esto? Mi denuncia fue sobre racismo en la tele y ¿ahora la gente busca eliminarme? ¡Machismo!”.

La cantante de La Güera Televisa compartió en su red algunos mensajes de apoyo y también agradeció por el cariño recibido.

“Seguiremos trabajando y aprendiendo de nuestros errores, seguiremos transformándonos acompañándonos en este viaje llamado vida”, indicó y aprovechó para compartir información sobre algunos proyectos que apoya, como el respeto a las infancias trans y la ayuda a personas en situación vulnerable.

Ya horas antes, Amandititita había respondido a los ataques que recibió por alzar su voz contra el racismo y clasismo en la televisión mexicana. “Lo que les cag* no son mis canciones, es que una mujer no hable sólo de amor, que no soy una Güera Televisa, muchas de las canciones que señalan son crónicas de racismo, ese es el fin. Muchas mujeres me atacan y yo me pregunto ¿cómo no se dan cuenta que yo las estoy defendiendo?”.

Incluso respondió a un usuario de la red que la cuestionó en particular sobre el tema de La Mataviejitas (inspirada en el caso de una asesina serial de la CDMX), pues le dijo que se trataba de una crónica urbana, escrita hace más de una década.

