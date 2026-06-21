Colombia

Resultados de auditorías de Iidh descartan manipulación en la primera vuelta presidencial: “Sin ningún percance”

El informe entregado a la Registraduría Nacional del Estado Civil indica que hubo “un desempeño conforme al diseño y contratación” de los procesos que tuvieron lugar en todo el ciclo electoral

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No hubo inconsistencias, distorsiones ni manipulación en los resultados electorales del 31 de mayo, según el informe - crédito Europa Press
No hubo inconsistencias, distorsiones ni manipulación en los resultados electorales del 31 de mayo, según el informe - crédito Europa Press

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Iidh/Capel), presentó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el informe final de las auditorías postelectorales sobre la primera vuelta presidencial, llevada a cabo el 31 de mayo de 2026 en Colombia. De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el instituto, no hubo inconsistencias, distorsiones ni manipulación en los resultados electorales.

Según precisó, el documento incluye un informe estadístico que involucra una valoración hecha mesa por mesa sobre la totalidad de los resultados electorales. Según el organismo, ese análisis aplicó procedimientos matemáticos y estadísticos estandarizados y permitió descartar cualquier inconsistencia en los datos de la primera vuelta.

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Los informes de las elecciones del pasado 31 de mayo demuestran un desempeño conforme al diseño y contratación de los sistemas y procesos qué tuvieron lugar durante la totalidad del ciclo electoral, incluyendo el escrutinio definitivo y la consolidación de esos resultados”, precisó la Iidh en el comunicado.

Por medio de una comunicación pública, voceros del instituto indicaron que el análisis realizado fue “favorable” y que, según los resultados obtenidos, se puede confirmar que los sistemas utilizados para garantizar la transparencia electoral han cumplido con las funcionalidades para las cuales han sido implementados.

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El informe fue entregado a la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
El informe fue entregado a la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Hemos visto que la infraestructura tecnológica ha soportado de sobremanera todo el proceso electoral sin ningún percance y, además, se han hecho todos los análisis de seguridad que han pasado favorablemente todos los componentes de esta plataforma tecnológica”, indicó uno de los voceros.

La segunda vuelta seguirá bajo auditoría durante la jornada y después de la votación

Junto con ese balance, el organismo presentó los informes preelectorales de la segunda vuelta de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, que se llevarán a cabo el 21 de junio de 2026. Los documentos corresponden a las dos modalidades de auditoría externa internacional contratada: la auditoría de sistemas y la auditoría a los componentes técnicos del proceso.

Según precisó, la auditoría de sistemas para esta etapa tiene alcance sobre los sistemas de preconteo y comunicaciones, escrutinios, consolidación y divulgación. También comprende la infraestructura tecnológica aplicada en todos esos frentes.

Ilustración en acuarela de una persona depositando una papeleta de votación en una urna con la etiqueta "MESA 5" y el logo de la Registraduría.
El organismo concluyó que los componentes auditados cuentan con controles y mecanismos adecuados para soportar una operación electoral segura - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

De acuerdo con Iidh/Capel, ambos informes reúnen los resultados de las verificaciones efectuadas en la fase preelectoral de la segunda vuelta. Su función es servir como insumos técnicos independientes orientados al fortalecimiento de la transparencia, la integridad del proceso electoral y la confianza institucional.

Frente a esa revisión previa, el organismo concluyó que los componentes auditados cuentan con controles y mecanismos adecuados para soportar una operación electoral segura, estable y continua. Esa valoración cubre tanto la jornada de votación como los actos subsiguientes del proceso.

Un vocero del instituto aseguró que es posible confirmar que hay todas las garantías en materia de sistemas y de tecnología para adelantar el proceso electoral en Colombia.

- crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
Los sistemas están en condiciones de hacer un cálculo y un cómputo y una difusión - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

En ese análisis estamos en condiciones de afirmar que de nuevo hay conformidad absoluta entre lo esperable y el desempeño que ha tenido hasta el día de hoy. Se trata de esta etapa preelectoral hasta el día de hoy y que todo lo que debe estar en condiciones de desempeñar una tarea, de llevar adelante una actividad, de llevar adelante un proceso, de hacer un cálculo y un cómputo y una difusión, está en condiciones de hacerlo”, explicó el experto en la comunicación pública en la que presentaron los resultados de las auditorías.

Las actividades de la auditoría externa internacional continuarán en la jornada electoral y en los días sucesivos, verificando el desempeño de sistemas y procedimientos que se apliquen a cada etapa del ciclo electoral hasta dar conclusión a este proceso democrático”, concluyó la Iidh/Capel.

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