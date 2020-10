Nadie la detiene: Amandititita seguirá “cumbiando” a pesar de que digan que su música es “para nacos”

La cantante Amandititita lleva más de 11 años en escena haciendo lo que a ella más le gusta: “cumbiar”. Sin embargo, ella misma refirió que el género de las cumbias es, en realidad, muy desprestigiado por algunas personas que lo encasillan con adjetivos y hasta lo tachan de ser “para nacos”.

Fue precisamente en una entrevista para El Universal, que la cantante habló sobre lo infravalorado que está el género de la cumbia y que ha visto a muchos creadores de este tipo de música desaparecer por ser demeritados y a ella estuvo por pasarle lo mismo, así lo dijo:

Hace 11 años era complicado que una mujer cantara cumbias y luego con letras tan raras, con los años siento que he podido domesticar a la gente y que me respete porque yo voy a seguir ‘cumbeándole’ al mundo

Inclusive, afirmó que nunca pudo encontrar otra vez a la primera persona a la cual le compró letras que posteriormente se hicieron canciones muy populares. Se trataba de un chico que componía las cumbias en un bar, y Amandititita, en un impresionante ejercicio de honestidad, aceptó que hay algunas regalías para el chico por su trabajo:

Hay un trabajo musical y letrístico en la cumbia muy complicado, la mayoría de los músicos que tocan cumbia, el primer compositor de mi primer disco yo nunca lo encontré, era un chico que hacía cumbias en un bar con su familia, él me vendió cada cumbia en 500 pesos, yo no sabía en aquel entonces que iba a grabar un disco y luego él se me desapareció, nunca lo encontré hay unas regalías para él

A su vez, añadió que la cumbia es una forma de expresión que habla sobre cómo se ha formado la sociedad en las zonas de la periferia de la Ciudad de México y que las canciones son marcas de expresión de las personas que viven y trabajan en condiciones difíciles. Ella misma habló sobre sus orígenes y refirió que encuentra un ejercicio de resistencia en las costumbres de fenómenos como los sonideros y las fiestas.

La misma cantante fue quien afirmó que con la atmósfera de sus inicios en Ecatepec, Estado de México, fue que encontró la inspiración para poder juntar los dos géneros musicales que más ha amado: el rock y las cumbias, añadió que casi toda la música que produce es para ella un viaje, un retorno a sus inicios y a su infancia:

Me tocó vivir, en Ecatepec, en Neza, en zonas marginadas; yo he vivido en la ciudad y en toda he sentido mucha admiración, por lo que he visto cómo se han construyen los sonidos, de niña recuerdo el impacto del sonidero de como cerraban las calles para hacer la boda, el bautizo y aunque me tocó también mucho el rock, esa admiración de ver la gente bailando es lo que a la fecha me ha movido y ahí se mezclan mis dos fuentes, el rock y la cumbia que admiro mucho