“No somos farándula, somos personas”: Eiza González se lanzó contra “Ventaneando” por dañar su autoestima en sus años de adolescencia

Eiza González recordó que en sus primeros años en el medio del entretenimiento se sintió constantemente comparada con otras chicas (IG: eizagonzalez)

Ya han pasado algunos años desde que Eiza González se mudó a Estados Unidos con la intención de proyectar una carrera en el cine internacional y conquistar Hollywood, meta que sigue en su mira y a la que se ha acercado año tras año con su incursión en películas como Baby Driver y la serie Dusk ‘Till Dawn, que le han conferido el estatus de celebridad internacional. Aunque la actriz está triunfando en la industria estadounidense, fue durante sus inicios en Televisa cuando fue duramente criticada siendo una adolescente.

Recientemente la actriz se sinceró con sus seguidores a través de una transmisión en vivo donde dejó ver su vulnerabilidad y rememoró los duros momentos en que en su propio país se sintió atacada y criticada por algunos medios de comunicación y por el público, hechos que minaron su autoestima hasta el punto de hacerla caer en ansiedad.

González dijo que debido a su apariencia física fue criticada cuando tenía 15 años, edad en la que comenzó a protagonizar proyectos como la telenovela Lola…érase una vez, que marcó su debut en la pantalla chica. Y es que en plena adolescencia, la también cantante tuvo que hacer frente a la muerte de su padre, situación que aunada a los ataques provocó su sufrimiento.

A mediados de año, Eiza González fue criticada por presuntamente ignorar de manera soberbia al conductor de noticias Jorge Zarza, quien denunció el hecho (Video: Twitter)

“Cuando somos niñas quieren que nos comportemos como adultos y al final del día yo no podía salir al antro, y en esa edad no tienes permiso de experimentar, de ser tú y obviamente estás en una carrera donde te están comparando: que si no era güera, de ojos claros, y siempre hay un pero, eso es muy difícil”, dijo la hija de la modelo y empresaria Glenda Reyna.

Y es que la cantante de Te acordarás de mí admitió que debido a los malos comentarios su autoestima se vio disminuida durante esos difíciles años de crecimiento: “Me da mucha tristeza porque tuve muchos problemas para sentirme suficientemente buena o talentosa a cierta edad y no puedo imaginarme lo que es para las niñas vivir en un mundo así”.

Visiblemente conmovida, la estrella mexicana recordó que en aquellos años prefirió no hacer frente a sus detractores, sino dejar pasar los comentarios en espera a que disminuyeran, por lo que fue “un trauma” que no afrontó en su momento y es ahora en la vida adulta donde sufre los estragos de su decisión.

El fin de semana la actriz mostró su talento para el dibujo y la pintura, publicando autorretratos (Foto: Instagram @eizagonzalez)

“Estoy pagando los estragos de los 14 o 15 años que te dicen que debes tener cierta imagen y si eres vulnerable no eres una chingona, y si caes en las críticas pues qué pendeja porque si caes. Entonces te critican por caer, nunca puedes ser suficiente en el ojo público”, expresó.

“Todos tenemos nuestros traumas y recuerdo lo complicado que era, tratando de entender quién eres y todos tienen que opinar o decir de ti. Puedes tener 10 mil mensajes positivos, pero uno negativo puede afectarte”, admitió y recordó que por aquellos años era blanco constante de los ataques de medios de comunicación, que la criticaban por una supuesta actitud prepotente:

“ Toda mi vida sentí lo que decían los de la revista TVNotas o los de Ventaneando y pensaba que debía estar callada y por eso daba la percepción de alguien que no era. Si yo hablaba de mis emociones no era lo suficiente buena. No somos farándula, somos personas y tenemos traumas . Hay una mentalidad muy negativa en ser vulnerables, siempre se me hizo sentir que por mis errores tenía que sentir vergüenza y no es cierto. Aún si tengo éxito o trabajo, tengo problemas graves con mi autoestima, con mi seguridad como persona”, se sinceró la actriz.

Se especula fuertemente que Eiza González y Dusty Lachowicz sostienen un romance (Foto: Instagram@eizagonzalez/@dusty__dusty)

“Siento que siempre he mantenido un margen con el público por protección emocional y viendo cómo son los adolescentes porque me da mucha tristeza con las cosas negativas que dicen, tengan cuidado con las cosas que dicen en las redes sociales”

La actriz recordó que cuando era adolescente algunas personas la rechazaron por su aspecto físico, algo que la marcó. “Que me dijeran que no están acostumbrados con niñas no tan flacas o que no tengan ojos de color, a los 14 años puedes lastimar. Me pongo en los zapatos de los adolescentes y son extremadamente crueles”, finalizó la también modelo.

