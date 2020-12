“He luchado toda mi vida con problemas severos”: Eiza González reveló cuál ha sido su mayor miedo durante la pandemia

A través de su Instagram, Eiza González habló de los problemas de salud que padece desde niña (Foto: Instagram @eizagonzalez)

Cuando se trata de hablar de su vida privada, Eiza González es muy discreta y reservada. Por eso, este fin de semana sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar por primera vez los problemas de salud que sufre desde niña, y al contar cuál ha sido su mayor miedo durante la pandemia.

“Hola, mi nombre es Eiza y soy extremadamente alérgica a todo el planeta Tierra”, comentó junto a una fotografía que publicó en sus historias de la red social.

En la imagen aparecía un listado de más de 30 alimentos que le producen reacción. Las nueces, el salmón, la cocoa, el jitomate, la yema de huevo, la carne de vaca, las fresas, el arroz, la mostaza o el camote son algunos de ellos; pero también, el maíz, el jengibre, varios mariscos, la naranja, el atún, el brócoli, la zanahoria, el ajo, la leche, la vainilla, la canela, el puerco, el pavo, el pepino, el apio, las cerezas, el café, las almendras o el limón.

A través de su perfil, la actriz mexicana compartió además otra fotografía en la que aparecía boca abajo, mientras le realizaban las pruebas de alergia. Aunque explicó que la imagen se la tomaron inmediatamente después de ponerle las inyecciones, en su hombro derecho se ve cómo en una de las marcas ya hay enrojecimiento e irritación.

En el hombro derecho se aprecia la reacción que le produce el pelo de gato y de caballo (Foto: Instagram @eizagonzalez)

Las publicaciones de la estrella de Fast & Furious preocuparon a sus fans, quienes le enviaron numerosas preguntas sobre su estado de salud y su condición.

“No suelo publicar cosas personales pero he recibido muchos mensajes con preguntas. Este es un estudio de alergias, no de sensibilidad de alimentos. He sufrido alergias terribles desde siempre y las alergias se transforman, entonces, siempre tengo que cuidarme. He recibido tratamiento para las alergias desde que era bebé recién nacida (inyecciones)”, comenzó a explicar la famosa.

“Te hacen pruebas en tu espalda y esperas por un rato. Esto es justo cuando las aplicaron. Ya tengo ronchas por todas partes, ¡pero me puse peor! Muy feo para compartir. (Arriba a la derecha es la reacción a gatos y caballos. Soy alérgica a muerte, entonces, reacciono de inmediato apenas lo toque)”, agregó.

A pesar de sus fuertes problemas con la alergia, Eiza aseguró que no es lo que más le asusta. Reveló que desde niña ha sufrido enfermedades respiratorias, y esto le ha hecho sentir mucho miedo durante la pandemia de Covid-19.

“Mis alergias de comida son lo último que me preocupa, para ser honesta. He luchado toda mi vida con problemas severos de respiración (sinusitis, infecciones, neumonía, bronquitis, etc.), lo que es mi mayor problema y mi miedo más grande durante esta pandemia, obviamente”, aclaró.

Aunque muy pocas veces habla de su vida privada, la protagonista de Bloodshot quiso revelar su problema con las alergias para concienciar a sus más de seis millones de seguidores, y advertirles que puede llegar a ser una afección grave, a pesar de que muchas personas no lo consideran así.

“Las alergias son un asunto real que mucha gente no toma en serio y que puede cambiar la calidad de tu vida. No soy una experta, solo lucho con ellas. Pero pregúntale a tu doctor si creen que deberías de hacer el estudio. ¡Y yo sobreviviré! Ja, ja, ja, lo prometo. Gracias por el amor”, agregó la artista mexicana.

