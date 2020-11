“Y tu mamá también”: la foto de Eiza González en bikini con la que impactó en Instagram

Eiza González se dejó ver en bikini (IG: eizagonzalez)

La actriz Eiza González sorprendió a sus seguidores en Instagram con una foto en la que lució su figura en bikini.

Eiza tenía ya algún tiempo sin mostrarse así en la red social, pero este fin de semana aprovechó para compartir con sus seguidores la imagen.

Bajo el título de “Y tu mamá también” (haciendo referencia a la famosa película de Alfonso Cuarón), Eiza se dejó ver con un bikini negro, tomando el sol a bordo de una embarcación.

La actriz no escribió si la foto, donde también lució un sombrero, es reciente y tampoco comentó en qué lugar fue tomada.

La imagen con la que impactó Eiza

El pasado abril, Eiza ya había “elevado la temperatura” de Instagram gracias a una imagen que compartió en sus historias.

La actriz dejó ver el sensual atuendo con el que pasó en Los Ángeles uno de los días de su cuarentena ante la pandemia de coronavirus.

Ante el calor en la ciudad, Eiza optó por ponerse una blusa blanca que anudó debajo de su pecho, lo que dejó al descubierto su abdomen, así como la parte inferior de un bikini.

La actriz se tomó una foto frente al espejo y escribió #weatherLA (indicando así que se trataba del clima de Los Ángeles), así como #yesterday, por lo que se entiende que fue el fin de semana cuando se sintió más calor en la zona, ya que la imagen apareció en su red sociales el lunes seis de abril por la tarde.

Así enfrentó Eiza el caluroso clima de Los Ángeles (IG: eizagonzalez)

Por supuesto, la imagen causó gran revuelo, pues toda actividad de Eiza en sus redes sociales suele llamar la atención.

Así ocurrió en Twitter, cuando hizo un reclamo al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que le dejó innumerables críticas.

El lunes ocho de junio en la madrugada, Eiza escribió en la red social un mensaje dirigido al mandatario, en relación con el caso Giovanni López, el joven asesinado en Jalisco a manos de policías municipales.

“¿Y Giovanni? ¿Vamos a seguir haciendo como que eso no sucedió? @lopezobrador_”, cuestionó Eiza al presidente de México.

El reclamo de Eiza González

Pero dicho tuit le trajo críticas a la actriz, pues entre los ya casi 100 comentarios que recibió, la mayoría le dijo que el reclamo debió ir más bien dirigido a Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco.

“Aclaración: el gobernador de Jalisco @EnriqueAlfaroR del PAN/MC fue el que ordenó reprimir a quienes no usaran cubrebocas. López Obrador siempre dijo que eso no estaba bien. ¿Por qué no presionas al gobernador?”, decía el comentario que más reacciones generó.

“Exiges desde tu comodidad al responsable equivocado. Parece que el silicón te lo metieron en el cerebro y no dónde debe ir”, decía una de las duras respuestas contra Eiza.

“Pregúntale a Alfaro, fue en su estado y fue su policía”, “Mija, eso no fue cosa de AMLO, el reclamo debería ser para Enrique Alfaro”, se leía en otros comentarios.

“La pobre se sube al reclamo sin tener idea de lo que pasa”, “Gracias por quererte subir al barco, lástima que lo haces después de que @EnriqueAlfaroR ordenara levantar civiles para dispersar manifestaciones, pero entiendo que no tienes el contexto y ni te importa tenerlo”, “Tanta anestesia de tantas cirugías plásticas le han a afectado su proceso neurológico a la estrella de Hollywood”, “La belleza no es todo, pensar un poco no hace daño”, decían otros de los despiadados mensajes contra la actriz.

Ante las agresivas respuestas que recibió, Eiza aclaró a sus seguidores que el reclamo también fue dirigido a Alfaro en otro mensaje.

er los otros tuits? ¿Yo soy la del apagón cerebral? Uno está arriba del otro. Para el presidente y para Alfaro. Uno tras el otro”, indicó.

