“Espectacular”: así es el autorretrato que dibujó Eiza González y sorprendió a famosos como Marc Anthony o Michael Peña

Eiza González confesó que le da vergüenza enseñar sus pinturas (Foto: Instagram @eizagonzalez)

El talento de Eiza González como actriz es indiscutible. En los últimos años, la artista mexicana logró hacerse un hueco en la meca del cine y compartió pantalla con actores como Vin Diesel (Bloodshot, Fast & Furious) o Millie Bobby Brown (Godzilla vs Kong). Pero resulta que además de la interpretación, la artista tiene otro talento que hasta ahora había mantenido en secreto.

Esta semana, Eiza González impactó a sus seguidores de Instagram, al compartir en su cuenta un autorretrato en el que se dibujó con colores rojos y blancos.

“Una yo sangrienta, hecha por mí”, escribió en el pie de la publicación.

Las reacciones no se hicieron esperar, y es que la protagonista de Baby Driver supo trazar fielmente sus facciones marcadas, con una combinación de sombras, luces y colores que aportó gran intensidad a su mirada.

“Wow”, escribió Marc Anthony en los comentarios.

“Espectacular”, apuntó el actor de Narcos México Michael Peña.

“AMO este mundo interior de Eiza”, comentó la protagonista de Perdida, Rosamund Pike.

“¡Santo Dios!”, añadió Jamie Chung.

El autorretrato que realizó la artista consiguió más de 70 mil me gusta (Foto: Instagram @eizagonzalez)

En pocas horas, la publicación se viralizó y logró más de 70,000 “me gusta”, entre ellos, el de Dusty Lachowicz, el modelo estadounidense con el que se relacionó a Eiza González a principios de noviembre. Muchos fans aplaudieron el talento de Eiza y le pidieron que realizara más bocetos.

“Hablas inglés, español, francés, italiano, cantas, actúas, modelas increíble, dibujas, cocinas y con estilo en la moda. Reina”, escribió el club de fans @divasdeeizag.

“Interesante, me gusta el uso de la luz y las sombras”, opinó el usuario @rick_24k.

“Wow, eres mi artista favorita”, añadió @bobeliya.

“Wow, un trabajo muy bonito e intenso. Lo compraría. Tienes mucho talento”, comentó @beck.pictures.

“Wow, Eiza. Sí está de artista tu cuadro. Felicidades, ¡haz más!”, escribió @andy.ag101.

La actriz mexicana compartió el antes y después de otro de sus dibujos (Foto: Instagram @eizagonzalez)

Con esta fotografía, Eiza González enseñó a sus seguidores cómo empieza sus dibujos (Foto: Instagram @eizagonzalez)

Tras el éxito del retrato, la actriz mexicana compartió en la noche del miércoles un segundo dibujo, y explicó que siempre le ha apasionado pintar, pero que le da vergüenza enseñar sus obras.

“Evidentemente, no soy profesional, pero me encanta dibujar. Es mi pasatiempo favorito y siempre me ha dado vergüenza compartir [mis dibujos]. La segunda foto es como suelo empezar, con un estilo más (¿vintage?). Líneas más simples y más características de dibujos animados... Después, me gusta documentarlo y desarrollar un destilo más realista. Ver la diferencia que hacer ciertos detalles, sombreados y borrados es fascinante”, comentó Eiza, quien subió dos fotografías para enseñar el antes y el después del trazo.

“Lo que me gusta del arte, específicamente del boceto a mano alzada es que nunca hay un error sino un sinfín de nuevas posibilidades. ¡Envíame tu arte! Me encanta verlo”, añadió.

Esta segunda pintura, también hizo reaccionar a famosos como la modelo Sara Sampaio, o la ex miss universo, Olivia Culpo. Y en poco más de 13 horas, ya suma 62,534 “me gusta”.

Aunque hasta ahora Eiza había ocultado su talento para dibujar, ya en alguna ocasión su madre, Glenda Reyna, había hablado del amor que su hija ha sentido desde niña por el arte y la moda.

“Recuerdo pasar los fines de semana con alegría y llena de revistas internacionales, informándome de moda por mi trabajo, y tú me acompañabas siempre ojeando las revistas conmigo. Preguntabas todo de formas, líneas, colores y tendencias desde tu inocente edad. De la moda todo te atraía, y me percataba de tu selecto gusto. Me llamaba la atención que tu tendencia era siempre muy clara; siempre con mucha clase”, escribió en una ocasión Glenda Reyna, quien fue directora de una agencia de modelos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“¿Enamorada? Que yo sepa no”, Glenda Reyna habla sobre la situación sentimental de su hija, Eiza González

“He luchado toda mi vida con problemas severos”: Eiza González reveló cuál ha sido su mayor miedo durante la pandemia

“Y tu mamá también”: la foto de Eiza González en bikini con la que impactó en Instagram

Quién es Dusty Lachowicz, el modelo estadounidense con el que se relaciona a Eiza González





















“Una yo sangrienta, hecha por mí”

Su gusto por la moda.