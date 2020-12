“Editan como quieren”: Camila Sodi alzó la voz tras altercado con periodista en aeropuerto

Así la reacción de Camila Sodi sobre el incidente que tuvo con una reportera (Video: El gordo y la flaca)

Luego de que el pasado 16 de diciembre Camila Sodi protagonizara un altercado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde fue interceptada por una reportera del programa de televisión El gordo y la flaca, ahora la actriz ha dado a conocer su versión.

Y es que la sobrina de Thalía fue acusada de empujar a la corresponsal cuando ésta intentaba entrevistar a Ernestina Sodi, quien acompañaba a su hija en el aeropuerto, hecho que quedó registrado ante las cámaras del programa de espectáculos.

Fue en sus redes sociales donde la ex pareja de Diego Luna dio su versión sobre el incidente en una breve interacción con sus fans, donde una internauta le preguntó a través de una dinámica de Pregunta y respuesta en Instastories: “¿Eres hipócrita como dicen porque empujaste a una reportera?”, a lo que la actriz respondió.

“En el aeropuerto la reportera empezó a entrevistar a mi mamá que estaba con mi hijo y me metí entre ellas dos para que no acosaran a mi hijo y respetaran su privacidad y la reportera me empezó a decir que la empuje y ya sabes cómo son... al final uno siempre acaba mal” , expresó.

La actriz fue criticada por haber minimizado el hecho de haber empujado a una reportera (Foto: El Gordo y la Flaca (captura de pantalla)

Además de esta respuesta, la actriz que recientemente protagonizó el remake de la telenovela Rubí, mismo que no tuvo el éxito esperado por la televisora Televisa, posteó las siguientes frases para dar por completada su idea: Estaba cuidando a mi hijo. Hice lo mejor que pude, pero siempre me dejan mal porque editan su reportaje como quieren y no como fue. Siempre”.

Y es que fue a mediados de este mes de diciembre cuando Camila, acompañada de su madre y su hijo, intentó evitar que la reportera se acercara con su micrófono dándole un empujón que fue evidenciado al aire en el programa de Univisión.

Hasta el momento la respuesta de Sodi ha generado controversia pues algunos fans la defienden y otros tantos le dejan ver que efectivamente su comportamiento dejó mucho que desear e incluso la calificaron como “déspota y prepotente”.

Camila Sodi ya ha dado de qué hablar en ocasiones anteriores por un comportamiento "soberbio" (Instagram :(IG: camilasodi)

Hace apenas 4 días la actriz estuvo en Aspen Colorado, a donde se trasladó a vacacionar, locación en donde coincidió con su amiga Geraldine Bazán, quien también decidió viajar a la nevada localidad para despejarse de la atención mediática que el video íntimo filtrado de su ex esposo Gabriel Soto le ha generado.

Ambas famosas compartieron parte de su tarde en las montañas e incluso algunos de sus tropiezos al esquiar: “caíste de cara, amiga”, escribió Bazán. Su día en Aspen pasó a ser una convivencia muy divertida entre amigas y es que las dos compartieron sus conocimientos sobre los esquíes y hasta cómo cayeron sobre la nieve en más de una ocasión.

“Me encontré a una conejita de nieve”, escribió Camila Sodi en sus historias de Instagram al lado de varios videos sobre su convivencia con Geraldine Bazán. Ambas explicaron que Sodi sería la encargada de enseñar a maniobrar mejor sobre la nieve, pero sus primeros intentos fracasaron porque cayeron las dos sobre un gélido paraje.

“Mi amiga me atropelló”, relató divertida la ex pareja de Diego Luna. La misma Camila Sodi compartió otros videos de una de las caídas de Geraldine Bazán en solitario: “A ver voltea, queremos ver esas pestañitas llenas de nieve, es que caíste de cara, amiga. Voy a ayudarte”.

Ambas famosas resaltaron que la temperatura de Aspen, Colorado, osciló entre los -12 y -14 grados centígrados, por lo que siempre lucieron unos atuendos muy abrigadores. “Me estoy congelando. El día está súper lindo, pero hace un buen de frío porque nevó muchísimo ayer. Pero vamos a seguir dándole”, recalcó la madre de las hijas de Gabriel Soto.

