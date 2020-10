El “unfollow” de Camila Sodi que delataría su ruptura con Iván Sánchez

Camila Sodi dejó de seguir en su cuenta de Instagram al actor español, desatando rumores deseparación (Foto: Instagram @camilasodi/ ivansanchezz)

Hace algunos días, la revista ¡Hola! dio a conocer que los actores Camila Sodi e Iván Sánchez sostenían un romance, y mostró las fotografías de la pareja paseando en las costas españolas, lo que dejó ver que entre el actor y su coprotagonista de la serie Señorita Pólvora había un tórrido romance de verano.

Pero a sólo unos días de verles muy románticos en la playa de Ibiza, trascendió que sin ningún motivo aparente y de manera sospechosa, Camila Sodi dejó de seguir en Instagram a Iván Sánchez, sin embargo el actor sí sigue a la mexicana.

Dicha situación ha llamado la atención del público, pues además de que desde que aparecieron dichas imágenes en la revista ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, ahora el unfollow de Camila para el actor apodado “el gallego” podría ser una forma de comprobar que entre ambos actores no existe más ninguna relación o que el romance que tuvieron fue fugaz y momentáneo.

Así fueron captados por la revista ¡Hola! en días pasados (Foto: Hola)

A Sánchez, desde que terminó su romance con la actriz Ana Brenda Contreras, a finales de 2018, no se le había visto tan romántico hasta hace unos días en que fue captado con Camila por la publicación. Algo similar a lo ocurrido en sus cuentas de redes sociales sucedió con Ana Brenda, pues desde que se dio a conocer el supuesto romance y la aparición de las fotos de Sodi y Sánchez, donde ambos personajes aparecen en ropa de playa y luciendo muy contentos, la ex del español también lo dejó de seguir en Instagram, desatando suspicacias de que no estaría muy contenta con la relación.

Camila e Iván se conocen desde 2014, cuando protagonizaron la serie de Telemundo, pero en todo este tiempo no se había especulado ningún romance ya que no se les veía juntos, por lo que la revelación de su noviazgo fue una total sorpresa, pues en sus respectivas redes sociales no se habían mostrado unidos ni habían hecho público ningún indicio que hiciera sospechar de un interés romántico entre los dos histriones.

Días antes de lo publicado por ¡Hola!, Camila se dejó ver en sus historias de Instagram con el mismo traje de baño con el que apareció en la portada de la revista. Si bien no apareció acompañada, sí fue evidente que la actriz estaba a bordo de una embarcación junto a alguien más.

Pese al unfollow de la actriz, el español continúa aún siguiéndola (Foto: Captura de pantalla)

El mismo “Gallego”, conocido así por su personaje en la teleserie La reina del sur, compartió unas fotografías tomadas a bordo de un yate, en las que lució su musculatura, con un pequeño traje de baño. El actor ya había compartido en días pasados instastories que dan cuenta de que se encontraba vacacionando en la paradisiaca isla del Mediterráneo de España.

Por su parte Camila también había mostrado que se encontraba a bordo de un yate, y aunque ninguno de los dos mostró con quién vacacionaba en Ibiza, las especulaciones de sus seguidores no se hicieron esperar.

Iván Sánchez y Ana Brenda Contreras sostuvieron un romance que finalizó en 2018 (Foto: Instagram @ ivansanchezz)

Pero Camila y Ana Brenda Contreras no son los únicos amores mexicanos que el actor ha conquistado, pues hace unas semanas, se suscitaron rumores de que “El gallego” mantendría un romance con la periodista mexicana Lydia Cacho, sin embargo no se confirmó la noticia.

Fue la revista TV Notas quien dio a conocer una supuesta relación entre el actor español de 45 años con la periodista, de 57. Según la popular publicación, el presunto romance lo mantenían en secreto desde finales de 2019, fechas en las que despertaron sospechas entre el público al subir fotos a sus respectivas cuentas personales de un viaje que realizaron juntos a Grecia. Al momento ni el actor ni la aclamada periodista han dado su versión.

