Criticaron a Yuri por bailar vestida de la Virgen María

Critican a Yuri por vestirse de la Virgen María. La cantante se ha visto envuelta en duras críticas las últimas semanas (IG: oficialyuri)

Luego de que hace unos días Yuri se posicionara al centro de la polémica y los señalamientos en las redes sociales por expresar públicamente su postura en contra del feminismo, motivo que le mereció múltiples críticas por parte del público, ahora la cantante vuelve a dar de qué hablar por una interpretación que muchos calificaron como falta de respeto.

Y es que la cantante veracruzana se vistió con un atuendo de la Virgen María en alusión al alumbramiento de navidad, para realizar un breve video en su cuenta de TikTok. En el material de escasos segundos se le ve a la intérprete de Hombres al borde de un ataque de celos vestida con una túnica blanca y el característico velo azul, representado a María en estado de embarazo, al lado de un hombre que representa a José.

Con diversos hashtags, la cantante describió lo que para ella fue una muestra de su buen humor: “María y José. Navidad. Jarocha. Para ti. Humor. Chistoso. Alegre. Cuídate del coronavirus”, escribió al pie.

Hace unos meses se rumoró fuertemente que la cantante había dado positivo a COVID-19, sin embargo ella lo negó (Foto: Archivo)

Lo controversial de la parodia es que Yuri y su acompañante bailaron a ritmo navideño, en un inicio sutilmente y luego en una forma más acelerada hasta que la intérprete “finge” dolores de parto y representa que está a punto de dar a luz. Tras la publicación de este clip que se viralizó de inmediato, muchos internautas externaron su indignación ya que criticaron a la también conductora y aseguraron que su sketch es una “burla” para las creencias de otras personas y a la fe católica.

“¿De qué se trata, Yuri, de faltar al respeto a las religiones? Yo te admiraba’, ‘Hay que respetar de la religión de los demás’, “Toda religión merece respeto”, “Bien sabe que es una falta de respeto”, son algunos de los múltiples comentarios que la cantante recibió.

El clip ha superado más de 19 mil me gusta, sin embargo muchos de los comentarios en torno a él destacan que se trata de una irreverencia de su parte para con los símbolos de la fe cristiana.

Yuri reapareció como "La Chimoltrufia" tras sus declaraciones sobre el feminismo (Video: TikTok Yuri)

Fue hace dos semanas cuando la cantante de El apagón dio de qué hablar al desacreditar a los movimientos feministas y expresar que las manifestaciones en las calles y las pintas con las que diversos colectivos exigen justicia, “no sirven de nada”, motivos que le valieron los señalamientos incluso hasta de colectivos feministas. como el de la asociación Brujas del mar.

“El feminismo a mí no me gusta y me han criticado, (dicen) ‘¡Ay, Yuri!’, ¡me vale!, ¿Pasó algo cuando rayaron los monumentos? ¿Hizo algo el gobierno con la pintada y las cachetadas?, ¿pasó algo? Nada, ¿entonces sí vale la pena levantarse en armas? Calladitas nos vemos más bonitas”

Y es que fue esa última frase con la que refuerza la sumisión de las mujeres lo que provocó el desacuerdo de los usuarios en redes sociales, quienes colocaron el clip en los marcadores de tendencias, siendo duramente atacada y calificada como machista.

Criticaron a Yuri por descalificar los movimientos feministas (Video: Twitter)

El video donde no se aclara en qué evento fue grabado, se volvió tendencia y así lo compartió inicialmente el usuario @AlexMurillo: “Tal vez si esta señora no se dedicara a hundir más su carrera con este tipo de declaraciones aún podría vivir de la música y no siendo relleno en programas de Televisa”

Por su parte, la famosa cantante no emitió ninguna declaración al respecto, pero sus palabras desataron diversas reacciones, en su mayoría negativas, por parte de los usuarios y mujeres que no están de acuerdo con su postura.

“Gracias al feminismo puedes ejercer tu derecho hasta de pararte en un escenario. ¡Jamás calladas! A ver… diles que se callen a los familiares de las mujeres que han desaparecido o perdido la vida a causa de la violencia feminicida”, es uno de los múltiples mensajes que recibió la artista.

