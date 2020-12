“Calladitas nos vemos más bonitas”: Yuri levantó polémica y fue tachada de machista

Critican a Yuri por descalificar los movimientos feministas; la cantante fue grabada durante un evento que no fue especificado ((Video: Twitter)

Yuri provocó la polémica en redes sociales donde recibió el rechazo de gran cantidad de cibernautas al hacerse viral un video donde aparece la cantante en una reunión, donde aseguró estar en contra de los movimientos feministas, pero lo que más dio de que hablar es que aconsejó a las mujeres diciendo que “calladitas se ven más bonitas”.

Y es que un usuario de Twitter compartió un clip de escasos 20 segundos donde se le ve a la cantante veracruzana atrás de un estrado en lo que parece ser una conferencia, expresando que está en contra de las protestas feministas que se han llevado a cabo en las calles de la Ciudad de México, y señaló que a pesar de que se le ha criticado por su posicionamiento al respecto, a ella “le vale”.

“El feminismo a mí no me gusta y me han criticado , (dicen) ‘¡Ay, Yuri!’, ¡me vale!”, se le oye decir a la intérprete de Detrás de mi ventana en la grabación, donde cuestionó las pintas que realizan los diversos colectivos feministas y los destrozos vinculados a los grupos durante las manifestaciones, asegurando que “no sirven de nada”.

¿Pasó algo cuando rayaron los monumentos? ¿Hizo algo el gobierno con la pintada y las cachetadas?, ¿pasó algo? Nada, ¿entonces sí vale la pena levantarse en armas? Calladitas nos vemos más bonitas

En septiembre pasado, la cantante desmintió haber dado positivo a COVID-19, sin embargo Gustavo Adolfo Infante sostuvo que Yuri sí se contagio (Foto: Archivo)

Y es que fue esa última frase con la que refuerza la sumisión de las mujeres lo que provocó el desacuerdo de los usuarios en redes sociales, quienes colocaron el clip en los marcadores de tendencias, siendo duramente atacada y calificada como machista.

El video donde no se aclara en qué evento fue grabado, se ha vuelto tendencia y así lo compartió inicialmente el usuario @AlexMurillo: “Tal vez si esta señora no se dedicara a hundir más su carrera con este tipo de declaraciones aún podría vivir de la música y no siendo relleno en programas de Televisa”

Por su parte, la famosa cantante no ha emitido ninguna declaración al respecto, pero sus palabras ya han desatado diversas reacciones, en su mayoría negativas, por parte de los usuarios y mujeres que no están de acuerdo con su postura:

Yuri anteriormente ha sido cuestionada por su postura respecto a la homosexualidad (Foto: Archivo)

“Gracias al feminismo puedes ejercer tu derecho hasta de pararte en un escenario. ¡Jamás calladas! A ver… diles que se callen a los familiares de las mujeres que han desaparecido o perdido la vida a causa de la violencia feminicida”, “Cuándo van a entender estos pseudo famosillos que su opinión puede generar más cosas de las que piensan. Sólo usan su voz, su foco, para decir tonterías como la otra Paty Navidarks, también pura burrada”, son dos de las muchas reacciones a las palabras de la cantante, a quien muchos usuarios han pedido “cancelar”.

Yuri acaba de terminar su participación en el reality show ¿Quién es la máscara?, donde fungió como investigadora al lado de Consuelo Duval, Juanpa Zurita y Carlos Rivera, y fue durante la grabación de dicha competencia en septiembre pasado cuando varios integrantes de la emisión resultaron contagiados por COVID-19.

Omar Chaparro y Consuelo Duval pasaron por un cuadro de la infección, y se especuló que la cantante jarocha también fue contagiada, información que fue difundida por el periodista Gustavo Adolfo Infante, sin embargo, visiblemente molesta, Yuri desmintió la información del comunicador:

Yuri: "En México las mujeres son clásicas y a mí me gusta el brillo" (Foto: Televisa)

“Don Gustavo Adolfo dice que todos tenemos coronavirus, todos, que Juanpa Zurita tiene no sé qué y que yo… Gustavo, ¿así de chiquitito? ¿así de mal… de mala onda?”, cuestionó.

Además acusó al comunicador de no haber confirmado de forma adecuada la información y le pidió que dejara de “difundir chismes” que puedan afectar a las personas sin antes verificar el contenido de sus noticias:

“Primero dile a tu gente que te averigüe bien los chismes y ya después dices que tenemos coronavirus. Voy a estar muy mona yo con coronavirus haciendo comida. ¡Ya, de veras, no seas chismoso”, expresó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“No seas chismoso”: Yuri estalló contra Gustavo Adolfo Infante por asegurar que tiene coronavirus

“Nadie te quiere, es mejor que te vayas”: la dura confesión de Yuri y su intento de suicidio

El día que Luis Miguel ayudó a Yuri a fugarse: “Era el único que sabía que me iba a escapar de mi casa”