“No seas chismoso”: Yuri estalló contra Gustavo Adolfo Infante por asegurar que tiene coronavirus

Yuri estalló contra el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante luego de que este dijera que la actriz y cantante había dado positivo a COVID-19. El comunicador dio a conocer la noticia la semana pasada de que siete integrantes de Televisa habían dado positivo a la enfermedad, aunque la televisora no confirmó las identidades, Gustavo Adolfo dijo que habían sido integrantes del programa “¿Quién es la máscara?", en donde participa la veracruzana.

Aunque el único caso confirmado por los actores que dieron positivo a la prueba realizada por la televisora es el de Consuelo Duval, el periodista aseguró en su programa, De Primera Mano, que sus fuentes le indicaron que se trataba de Yuri y de Juanpa Zurita entre otros. Esto molestó de sobremanera a la actriz quien le dedicó un mensaje en sus redes sociales:

Además acusó al comunicador de no haber confirmado de forma adecuada la información y le pidió que dejara de “difundir chismes” que puedan afectar a las personas sin antes verificar el contenido de sus noticias:

Por supuesto que el comunicador no se quedó sin su argumento de defensa y en su programa de espectáculos refutó lo que dijo Yuri y volvió a declarar que sus fuentes le confirmaron que la veracruzana tiene coronavirus, junto con sus compañeros Consuelo Duval, Omar Chaparro y Juanpa Zurita. Así lo dijo Gustavo Adolfo Infante:

Gracias Yuri por el mensaje tan lindo que mandas pero la gente que me conoce sabe que no me monto a mi macho y que dije “A no sí lo...” Si lo dije ayer es porque tengo la certeza de que Yuri tiene coronavirus. Ella, Consuelo Duval, Omar Chaparro y Juanpa Zurita. (...) Y lo que pasa es que en esa empresa de televisión quieren tapar el sol con un dedo, hay muchas personas que tienen coronavirus. Es una pena y la empresa no quiere que lo digamos.