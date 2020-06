“Nadie te quiere, es mejor que te vayas”: la dura confesión de Yuri y su intento de suicidio

Yuri vivió momentos de depresión cuando, en medio de la fama, no le encontraba un sentido a su vida (Foto: Instagram @OficialYuri)

Yuri se sinceró en días pasados y narró un duro capítulo de su vida, cuando en los momentos de mayor fama en su carrera, ésta no lograba dotar de sentido a su vida, por lo que cayó en un fondo emocional.

En entrevista para el programa Despierta América, la cantante de Hombres al borde un ataque de celos confesó cómo fue el momento en que intentó quitarse la vida orillada por pensamientos negativos que la atormentaban y cómo fue que desistió de la idea, pues vivió una experiencia espiritual que “le salvó la vida”.

La también conductora de televisión narró cómo en determinado momento de su vida se encontraba sola en una enorme mansión, con la fama y el dinero a su disposición, pero sin un amor que la hiciera sentirse feliz, pues sus relaciones no llegaban a más que un contacto sexual.

“Vivo sola, tengo mucho dinero, vivo en esta mansión sola, no tengo hijos, no tengo un hombre, tengo hombres de a ratitos”, expresó la cantante a través de una una videollamada, en la que expresó que estas aseveraciones sobre su vida la hicieron dudar sobre seguir adelante o abandonarse a la muerte.

Yuri se encontraba tan entristecida que contempló la posibilidad de quitarse la vida y lanzarse desde el balcón de su casa:

Agarré así un camino para tirarme de un balcón de la casa. Cuando yo iba corriendo al ventanal, que fueron fracciones de segundo, un minuto no me hubiera dado tiempo, escucho una voz que me dice: ‘no lo hagas, yo la quito y yo doy la vida, si tú te quitas la vida no vas a estar conmigo, no vas a tener paz'

La cantante cayó en cuenta de que estaba por cometer un fatal error y dijo haber escuchado la Dios, quien la salvó justo a tiempo antes de lo que hubiera sido un dramático suceso en el mundo de la fama mexicana.

Pero antes de su intento de suicidio, otra voz más cruel la atormentaba:

Yo escuché la voz de Dios, así, audible, cuando yo me quería suicidar. Ahí escuché dos voces, escuché primeramente una voz, una voz que cuando yo la escuché sentí miedo, pero ahí estaba, no la quería escuchar, pero ahí estaba, que me decía ‘quítate la vida, mira: eres muy bonita, tienes mucho dinero, eres muy famosa, pero mira, vives en tu mansión sola, nadie te quiere es mejor que te vayas, que te quites la vida, porque eso te va a hacer más feliz, te va a dar paz, porque no tienes familia, tus papás no están, estás sola, los hombres no te quieren como persona, te quieren como mujer, para la cama. Así escuchaba esa voz que me estaba lisonjeando y me estaba convenciendo. Obviamente tomé la decisión y dije “sí tienes razón, porque es verdad todo lo que me estás diciendo

Fue así como la cantante dirigió su vida a la fe y desde hace más de veinte años profesa el cristianismo y se casó con el músico chileno Rodrigo Espinoza, con quien formó una familia al lado de su hija Camila.

La verdad de la jarocha y el “sol”

En la misma charla, la cantante de Maldita primavera recordó con gran cariño a Luis Miguel y dijo que entre ellos solamente hubo una gran amistad y la complicidad para “ahogar las penas” en momentos difíciles.

Luis Miguel es un gran compañero, gran amigo. Cuando estábamos juntos... yo le tengo un cariño muy especial porque siempre me escuchaba cuando yo me sentía muy sola y cuando él también se sentía solo nos juntábamos como amigos, nunca fuimos pareja, como que no hubo química como pareja, y él era guapísimo, estaba en su apogeo. Nunca pudimos ser novios

La cantante, quien es muy activa en redes sociales como TikTok, donde interviene con pequeñas rutinas cómicas, aseguró que nunca se dio “ni un besito” con Luis Miguel:

“ Me hubiera encantado haber sido su novia , pero no, a lo mejor me hubiera dejado turulata como a todas”, finalizó entre risas.

