Planchando y vestida de “La Chimoltrufia”: Yuri reapareció tras el escándalo por su rechazo al feminismo

Yuri aparece como "La Chimoltrufia" tras sus declaraciones sobre el feminismo. La cantante no se ha pronunciado al respecto del video donde aparece diciendo que "no le gusta el feminismo" (Foto: Instagram @oficialyuri)

En los últimos días Yuri se hizo tendencia en los marcadores de las redes sociales luego de que un usuario colocara un video donde aparece la cantante veracruzana en medio de lo que parece ser una conferencia, donde tras un estrado expresó su rechazo contra el movimiento feminista, motivo que le valió muchas críticas del público.

En dicho clip, la intérprete de La maldita primavera señaló que aunque ya ha sido criticada por su postura, a ella “le vale” y cuestionó la razón de ser de las manifestaciones, donde colectivos realizan pintas en fachadas y monumentos con consignas contra la violencia machista.

“El feminismo a mí no me gusta y me han criticado, (dicen) ‘¡Ay, Yuri!’, ¡me vale!” ¿Pasó algo cuando rayaron los monumentos? ¿Hizo algo el gobierno con la pintada y las cachetadas?, ¿pasó algo? Nada, ¿entonces sí vale la pena levantarse en armas? Calladitas nos vemos más bonitas”, expresó.

No se ha revelado dónde y cuándo fue grabado el clip que se hizo viral (Video: Twitter)

Esta última frase causó conmoción entre el público, pues va directamente ligada con la idea de que las mujeres no deben levanta la voz ni expresar sus ideales, sino mantenerse sumisas para no incomodar al status quo que privilegia a los varones.

Tras estas declaraciones que le valieron los señalamientos de múltiples usuarios que pidieron “cancelarla”, la cantante no ha hecho ninguna declaración al respecto. Pero fue un nuevo contenido que compartió en sus redes sociales lo que algunos tomaron como respuesta a la polémica.

La cantante de El apagón compartió un video grabado para la plataforma TikTok donde aparece caracterizada como La Chimoltrufia, personaje perteneciente a las sagas de Roberto Gómez Bolaños, encarnado por su hoy viuda Florinda Meza.

Con el texto “Lo que hagas hazlo con pasión, actitud positiva”, Yuri colgó el clip donde se le ve en una escena habitual de dicho personaje de Chespirito: cantando desafinadamente al tiempo que plancha ropa sobre un burro, ataviada con delantal, un vestido floreado y mascando chicle.

Florinda Meza ha intentado en años pasados revivir a la "Chimoltrufia" en YouTube, sin embargo no ha tenido el éxito esperado (Foto: Archivo)

Pese a que no mencionó nada respecto a su más reciente polémica, los usuarios vincularon sus declaraciones con la representación del personaje, que aparece reproduciendo los estereotipos tradicionalmente asociados a las labores femeninas: el cuidado del hogar como la perfecta ama de casa.

Una constante, además de las risas de muchos de sus fans, fueron los comentarios que emplearon la misma frase que la cantante menciona en el citado video: “Yuri, calladita te ves más bonita”, fue el mensaje que diversos usuarios replicaron en respuesta al clip de escasos segundos.

“Qué poco quieres a tu género, irás pasando de moda así como también tus pensamientos retrógrados llenos de sesgos”, “Gritamos por las que ya no están, así que calladitas no nos vemos más bonitas”, “Así nos quieres ver, trapeando y en la cocina todo el día, pero somos mucho más que eso, ni calladitas ni nada”, “Qué mal que no apoyes el movimiento feminista habiendo tantos femicidios en tu país, en el mío Chile y en la gran mayoría de países latinoamericanos”, son algunos de los mensajes que aparecen en su caja de comentarios.

Yuri se encuentra en Campeche, donde graba un nuevo video que próximamente dará a conocer (Foto: Archivo)

Este miércoles, el colectivo feminista independiente Brujas del mar respondió al polémico video viral con un desplegado donde le indican a la artista que debido al movimiento, con 300 años de lucha, las mujeres lograron obtener los derechos de los que ahora goza y le hacen ver que por las mujeres que alzaron la voz, a ella se le es permitido cantar en un escenario.

Querida Yuri: escuchamos tus opiniones sobre el movimiento feminista en México y quisimos escribirte esta carta de paisanas a paisanas. Te esperamos de este lado, el de las mujeres, cuando estés lista. El feminismo, con su grande historia de más de tres siglos, es el que nos ha dado los derechos que hoy gozamos. Tú incluida

En la postura del colectivo, se le dice a la cantante que es imposible pedir a los familiares de víctimas de feminicidio o las víctimas de violencia contra las mujeres, que callen: “Hoy la lucha es por la vida de las niñas y las mujeres, para no ser valientes al salir de casa ni dentro, sino libres”.

