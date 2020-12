“Nos manoseamos de vez en cuando”: la polémica respuesta de Niurka Marcos al ser cuestionada sobre su relación con su ex, Juan Osorio

La vedette aceptó que tiene una relación muy estrecha con el productor de Televisa (Foto: Instagram de Niurka Marcos)

Franca, audaz, irreverente y con su peculiar sentido del humor, la vedette Niurka Marcos aseguró que aún mantiene un relación muy íntima con su ex pareja y padre de su hijo Emilio, el productor de melodramas de Televisa, Juan Osorio.

En una conversación con los conductores del programa Venga la Alegría, la también actriz resaltó que dejó atrás cualquier conflicto con su ex marido, ya que ahora prefiere privilegiar la convivencia de éste con su hijo Emilio, quien actualmente busca impulsar su carrera no sólo en la actuación, sino también en la música.

“Regresamos antes que nada, regresamos para ser grandes cómplices por la carrera de nuestro hijo que es una labor y un regalo que estamos sembrando juntos para cosechar cuando sea todo un hombre”, mencionó en la emisión de esta mañana.

Pero las declaraciones de Niurka cobraron gran relevancia cuando afirmó que entre Juan Osorio y ella aún existe intimidad sexual: “De vez en cuando nos consentimos con una cogidit*, porque eso no se gasta, es sin compromiso, se lava y queda como nuevo, impecable, para volverse a usar. Yo me lo como, él me come y todos felices”.

La también actriz resaltó que dejó atrás cualquier conflicto con su ex marido (Foto: Twitter de Venga la Alegría)

“No hay matrimonio ni hay nada, somos libres los dos. Pero nos manoseamos de vez en cuando. Sí y qué... Él se manosea a otras y yo a otros, y qué tiene”, añadió, declaración que desató la euforia de todos los presentes en Venga la Alegría.

La famosa cubana precisó que apoyó la idea de que Emilio viva ahora con Juan, ya que eso le permitirá crecer más en su carrera artística y disfrutar más a su padre.

“Hasta ahora todo había sido mánager-artista y eso está padre porque todo tiene que estar ready para que el artista fluya sobre el escenario; pero la parte papá-hijo faltaba, entonces yo hablé con los dos, platicamos en familia y Emilio se fue a vivir con Juan y yo escapé a vivir a Mérida”, comentó.

Durante su presentación este viernes, Niurka también tuvo la oportunidad de hablar de su calendario sensual, en el cual mostrará desnudos totales pero sin pornografía, porque fue hecho como un homenaje a la belleza que tiene a los 53 años y a todas las mujeres de su edad.

El Niurkalendario ya está a la venta desde la página oficial de la cubana, pero serán entregados a finales de este mes. El costo es variable ya que el cliente puede adquirirlos a través de paquetes, los cuales pueden incluir videos con felicitaciones personalizadas o sus recién lanzados cubrebocas.

(Foto: Instagram de Niurka)

Sobre el objetivo de este proyecto, la polémica actriz comentó en conferencia de prensa: “Es demasiado importante este calendario particularmente porque acabo de cumplir 53 años y es un homenaje a todas las mujeres de mi generación, que sepan que sí se puede, que la autoestima en cualquier mujer es un factor súper importante, que podemos trabajar en ella para vernos cada vez mejor, nada nos detiene”.

“A mí me encanta porque es muy libre, muy abierto, es muy natural y así es Niurka”, precisó frente a la prensa.

El Niurkalendario lo hizo con el apoyo de autoridades de Cancún, por lo que busca atraer un poco de turismo a los centros vacacionales del Caribe mexicano.

En la misma conferencia, aceptó que sí se ha hecho reconstrucciones en la zona íntima: “Antes de operarme este bello rostro que ves de 53 años, me operé el cho*, sí está operado. Todos los pellejos y colgajos le dieron tipiti”.

