Así fue como Monserrat Olivier intentó detener las declaraciones de Niurka

Monserrat Olivier intentó calmar el conflicto que tiene con Niurka Marcos (Foto: Instagram @monse33)

La conductora y modelo Monserrat Olivier respondió nuevamente a las declaraciones de la vedette cubana Niurka, con quien recientemente tuvo un conflicto en el programa Monse & Joe.

Y es que luego del incidente, en el cual la vedette abandonó el estudio del programa de Unicable, se ha dado un intercambio de declaraciones poco amistosas por parte de la cubana hacia Monserrat, quien el día de hoy salió a declarar que no guarda rencor hacia Niurka Marcos y que es una de las artistas que más quiere y que más le encanta tener en el escenario. Así lo dijo ante diversos medios de comunicación:

No me gusta que hablen cosas que no son; nunca me ha gustado. Pero siempre a cada ser humano y las maneras que tiene de ser y de crear los personajes que son (...) Por eso (a Niurka Marcos) la respeto y la quiero; y compren sus tapabocas con sus frases porque están buenísimos

Niurka no dejó de lado el conflicto con Monserrat Olivier (Foto: Instagram @niurka.oficial)

La conductora, en un intento de apaciguar el conflicto que Niurka ha llevado a diversos programas de televisión, le dedico un mensaje muy especial a la cubana a quien denominó como una persona muy talentosa porque ha sido esta particularidad lo que le ha permitido estar siempre presente en la televisión:

Creo que el talento es lo que habla por cada persona, ser humano, en sus trabajos y no tengo nada más que decir. Niurka siempre ha sido bien divertida, nos encanta tenerla en el programa y le mando muchos besos

El conflicto entre Niurka y Monse ha sido uno que ha dado la vuelta por muchos foros y hasta televisoras, pues la cubana no tomó a bien que la conductora la invitara a retirarse en caso de que no le gustara el tema del que estaban hablando en Monse & Joe, que se trataba de los juguetes sexuales. Esta expresión no le gustó nada a Niurka quien de plano se quitó el micrófono y salió del programa.

Ante esto, Yolanda Andrade le pidió que no se fuera y que se trataba de una broma pero a Marcos no le interesó saber más y se fue. Así se refirió la vedette a la situación:

A ver Montserrat, vamos por partes. Mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido. Tú dijiste ‘Niurka, ya vete’ y me fui (...) La verdad es que te quisiste lucir. Te vi, pero te ignoré. La pregunta es ¿por qué tratar mal a quienes damos todo en tu programa de a gratis para ayudarte a subir el rating?

Consuelo Duval también se refirió a la conducta de Niurka Marcos (Foto: Instagram @consueloduval)

Posteriormente, en distintos programas a los que la vedette iba, recordaba la escena que vivió con Olivier y le mandaba mensajes muy directos, y uno de los ejemplos de ello fue cuando asistió al matutino “Hoy”, en donde promocionó su nueva línea de cubrebocas con frases icónicas que ha hecho durante toda su carrera.

Niurka estaba mostrando los cubrebocas a las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Para ello, la cubana eligió tomar uno que decía “¡Te quisiste lucir!” y leyó la frase en voz alta y al mismo tiempo hizo una referencia contra Olivier. Así lo dijo la cubana:

Así es, se llaman Niurka x Happy, mira como este que dice ‘¡te quisiste lucir!’ ¿oíste Monserrat?

Ante esto, las conductoras pusieron una expresión de sorpresa pero prefirieron cambiar al tema de los cubrebocas otra vez y la plática siguió con calma. Otro programa en el que también fue nota el tema fue en Netas Divinas, en donde la conductora Consuelo Duval hizo una referencia hacia Niurka:

Aparte Niurka está loca, es encantadora. Un día te adora, otro día no. Ya me tocó, un día me dijo chinga tu madre

