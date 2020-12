“No puedo bailar, no puedo reír”: Niurka Marcos armó un escándalo en un bar de Mérida, donde se quejó de las restricciones

Niurka generó polémica por los protocolos de un bar de Mérida (Video: Instagram @niurka.oficial)

Hace algunas semanas Niurka Marcos se trasladó a la ciudad de Mérida, Yucatán, para establecerse ahí luego de vivir por muchos años en la Ciudad de México. Tras su mudanza a la llamada ciudad blanca, la vedette de origen cubano ha sido el centro de atención en la entidad, donde muchos de los ciudadanos la han captado en sitios públicos, como centros comerciales y en la calle.

En los días recientes, la polémica bailarina dio de qué hablar en las redes sociales tras subir un post en Instagram donde aparece en un centro nocturno de la localidad, manifestando su inconformidad por los protocolos establecidos en el establecimiento denominado “La negrita”, donde no le permitieron pararse a bailar “ni reírse”. Así lo escribió Niurka:

“En el bar La negrita les gusta que chupes y comas para que consumas y llevarse el billete, pero no quieren que bailes, que fumes ,bueno eso está bien, no hay pedo con eso, pero no puedo bailar, no puedo reír, no puedes levantarte, no pues nada porque nada más quieren ganar. Culeros.” , escribió al pie del video que de inmediato fue respondido por algunos de sus seguidores.

Niurka es conocida por su manera claridosa de decir lo que le molesta y encarar a sus "enemigos" (Foto: Instagram de Niurka)

Tras la denuncia de las restricciones de las que se sintió objeto, las opiniones de los usuarios se dividieron, y aunque hubo quien aseguró que la actriz cubana estaba en su pleno derecho como consumidora de reclamar sus exigencias, no faltó quien le pidió “entrar en razón” porque dichas restricciones son impuestas por el gobierno para reducir riesgos sanitarios en el contexto actual de la pandemia.

Ésta ha sido oficialmente la primera polémica que protagoniza la llamada mujer escándalo en la ciudad donde llegó a asentarse hace unos días, luego de que a finales de octubre, Niurka desatara la controversia durante su visita al programa de Yolanda Andrade y Monserrat Oliver, donde a media entrevista decidió abandonar el set de grabación.

La mamá de Emilio Osorio asistió a Monse y Joe para promocionar los cubrebocas que comercializa, que cuentan con sus frases más memorables y polémicas. Sin embargo, con la confianza que la caracteriza, Niurka se acercó y le puso el cubrebocas a Yolanda Andrade, ante lo cual ésta le preguntó con humor si no estaba contagiada de coronavirus, a lo que la cubana le respondió “No seas burra, para mí, el COVID y yo somos panas”.

Montserrat Oliver fue llamada "perra" por Niurka luego de bromear con ella en el programa que conduce (IG: niurka.marcos / montserrat33)

Después del segmento, la vedette llegó a escupirles agua a las conductoras. Todo se mantenía en un tono de humor pero la tensión seguía en el ambiente, hasta que llegó el momento de hablar de juguetes sexuales, algo sobre lo que Niurka hizo un gesto de desagrado, por lo que Monserrat le dijo manteniendo el tono de ironía: “Pues si no te gusta, vete”. Esto fue lo que la hizo detonar.

El gesto que la cubana le dirigió a Monse fue uno de indignación por lo que poco después le dijo: “Pues me voy”. Niurka procedió a retirarse del set y a quitarse el micrófono, ante esto, las conductoras fueron detrás de ella, explicándole que era una broma y le pidieron que se quedara con ellas, pero la bailarina ya no quiso entrar en razón y se fue. De hecho, le dirigió las siguientes palabras a Monserrat antes de salir del programa: “Y no te preocupes, no es la primera vez que me corren de algún programa. No te sientas tan importante, no es para tanto ¡perra!”.

A partir de ahí no hubo nada que la detuviera, hasta en Instagram le dedicaba frases e insultos a Monserrat Oliver, inclusive algunas versiones manejan que Yolanda se comunicó con ella para pedirle una disculpa y la volvió a invitar pero a pesar de eso, la vedette siguió apareciendo en otros programas donde se dio su tiempo para criticar a la conductora.