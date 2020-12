“Sin arrogancia, en privado y un perdón“: Niurka Marcos habló sobre el caso Livia Brito y el porqué no encuentra trabajo en México

La actriz y vedette cubana Niurka Marcos habló sobre el polémico caso de su paisana Livia Brito, quien no encuentra trabajo luego de que sus servicios ya no fueran requeridos para el proyecto de Juan Osorio “¿Qué le pasa a mi familia?”. Hay que recordar que Brito fue demandada por agredir a un fotógrafo, quien se encontraba documentando las vacaciones de la cuba en Cancún.

En una conferencia de prensa, Niurka afirmó que no se trata de la culpa del fotógrafo sino de la misma Livia Brito, quien por culpa de sus declaraciones y sus acciones se ganó la enemistad de muchas personas de la farándula y del público.

Yo no estoy de acuerdo que por culpa de ese fotógrafo... yo pienso que, primero que nada, su carrera no está terminada, está teniendo un bache. Yo pienso que el mundo es muy extenso y que ella puede ejercer en cientos de millones de lugares en el mundo que no tienen nada que ver con nuestro nicho mexicano (...) No, no creo que se haya terminado por el fotógrafo, creo que se terminó por tus declaraciones, por tus acciones, por lo que tú hiciste público