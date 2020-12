Hugh Grant confesó por qué Hollywood le cerró las puertas por casi una década: “Hice el tonto en una película”

Hugh Grant volvió a la TV con "The Undoing" de HBO

Hugh Grant se tomó un descanso obligado de siete años de Hollywood a finales de la década de 2000. En una reciente entrevista con el diario Los Angeles Times, el protagonista de “Cuatro bodas y un funeral” contó que su carrera quedó en suspenso tras filmar la película “Letra y música” (2007), una comedia romántica junto a Drew Barrymore, que fue un rotundo fracaso en la taquilla.

El actor británico se refirió a su ausencia de la pantalla que se extendió por varios años, justo después de que protagonizara “¿Y... dónde están los Morgan?”, una comedia en la que compartió elenco con Sarah Jessica Parker en 2009.

“Las cosas no venían muy bien desde antes, con otras películas como ‘Letra y Música’. Pero yo estaba entusiasmado con trabajar en Hollywood e insistí”, contó. “Y más tarde, filmé con Sarah Jessica Parker. No fui yo quien renunció a Hollywood, más bien Hollywood me abandonó porque hice el tonto enormemente con esa película”, explicó Grant, actualmente coprotagonista con Nicole Kidman y Donald Sutherland del thriller “The Undoing” de HBO.

“Lo quiera o no, después de eso, los días de ser un actor muy bien pagado, se desvanecieron de la noche a la mañana. Fue un poco vergonzoso, en realidad, pero por otro lado, me dejaron más tiempo libre”, se sinceró la estrella, quien en 2019 recibió una nominación al Globo de Oro por su actuación en la miniserie “A Very English Scandal”.

Drew Barrymore y Hugh Grant en“Music and Lyrics.”

En “The Undoing” su personaje es muy oscuro. Se llama Jonathan Fraser y es un prestigioso oncólogo infantil, con una vida aparentemente perfecta, que termina siendo acusado del asesinato de la madre de uno de sus pacientes, con quien mantenía un affaire.

“No es algo que yo haya elegido, el cambio me eligió a mí porque me volví muy viejo y feo para las comedias románticas, que ha sido una gran bendición”, aseguró Grant sobre ese cambio en el tipo de personajes que lo hicieron famoso por otros, casi en la vereda opuesta.

“Ni por un momento pensé que sería alguien que pudiera ser un protagonista, especialmente en las comedias románticas. Ese nunca fue un género por el que tuve un afecto particular, pero ahí es donde terminé”, contó el actor. Sin renegar de su paso por las comedias románticas, reconoció estar orgulloso de esos trabajos que le dieron tantas satisfacciones. “No soy un ingrato. Me encantó el dinero, por supuesto, y estoy orgulloso de muchas de esas películas. No eran estúpidas. Al menos la gran mayoría no lo fue”.

Aceptó el trabajo en “The Undoing”, dice en broma, “en parte para descansar un poco de mis hijos porque me estaban volviendo loco. Soy bastante mayor y ellos son jóvenes, y el ruido es insoportable. Pensé: ‘Genial, Me voy a Nueva York, un poco de paz ‘.

Hugh Grant y la política Luciana Berger en 2019 (2019)

En esos días fuera de los set de rodaje, Grant se volcó a la política. En diciembre de 2019 fue un abanderado de la campaña contra el Brexit en el Reino Unido. Usó su voz como persona pública para atacar al primer ministro británico Boris Johnson y sus políticas antieuropeas.

Como el resto de mundo, Grant ha pasado la mayor parte de 2020 en casa. Y como un hombre de 60 años con cinco hijos menores, tres con su esposa, Anna Eberstein, eso viene con desafíos.

El actor bromea que a veces intenta “escapar” de sus hijos. “Soy un anciano con niños muy pequeños y una esposa muy agotada. Así que se trata solo de sobrevivir hora tras hora en términos de cuidado infantil”, dijo el actor, sobre los últimos meses de cuarentena en familia.

Grant es padre de Felix Chang, de siete años, y de Tabitha Xaio Xi, de 9, con su ex novia Tinglan Hong. Tiene tres hijos más con su actual esposa, Anna Elisabet Eberstein, con quien se casó en mayo de 2018.

“Mis hijos realmente me han ayudado (...) Soy un hombre con una vida llena de amor. Amo a mi esposa, amo a mis hijos. Ellos me aman”, dijo Gran que cumplió 60 años el pasado mes de septiembre.

Hugh Grant y su esposa Anna Elisabet Eberstein (Reuters)

El actor es un férreo defensor de su privacidad y la de su familia. En mayo de 2018 se casó con Eberstein en una ceremonia privada de la que no trascendieron imágenes. Sus hijos nacieron en 2012, 2015 y el último en marzo de 2018. Nunca anunció públicamente sus nacimientos ni se mostró con ellos. La pareja tampoco ha revelado el género ni los nombres de sus hijos menores.

Tanto él como su mujer contrajeron COVID-19 a principios de año.

