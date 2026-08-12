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Internautas critican a La Casa de los Famosos México por salida de Ximena Herrera tras El Exilio

Internautas acusan que El Exilio pudo haber sido creado para beneficiar a Mariana Ochoa

La Casa de los Famosos México
Internautas señalan que la producción no le dio a Ximena Herrera una despedida formal tras El Exilio. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)
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La producción de La Casa de los Famosos México enfrenta críticas en redes sociales tras la salida de Ximena Herrera el 12 de agosto: internautas señalan que la dinámica de El Exilio habría sido diseñada para darle una segunda oportunidad a Mariana Ochoa, y que la actriz no recibió una despedida a la altura de su paso por el reality.

El resultado llegó la noche del martes: más de 5 millones de votos del público decidieron que Ochoa regresaba a la competencia. Herrera quedó fuera sin salida formal al foro, sin reconocimiento del público y sin el protocolo habitual de eliminación.

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“Acá estamos conectados con El Exilio, aquí estamos con Fede… Mariana y Ximena lo único que les podemos adelantar es que en estas pocas noches el público votó más de 5 millones de votos, ahora sí la decisión del público una de ustedes va a regresar a la casa, la que por decisión del público regresa es Mariana. Felicitaciones Mariana, eres tú quien en este momento regresa como competidora”, declararon los conductores.

Ximena Herrera
Ximena Herrera salió de El Exilio sin foro, sin público y con una despedida de veinte segundos de La Jefa. (Captura de pantalla)

La Jefa le dijo adiós en veinte segundos

La voz del programa despidió a la actriz con una frase breve: “Ximena, quiero agradecerte porque fuiste una maravillosa habitante. Por ahora es momento de salir del Exilio. Gracias por todo, te deseo lo mejor, hasta siempre”. Herrera permaneció sentada. No hubo traslado al foro ni discurso de cierre.

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La escena detonó la molestia en X y TikTok. “La dejaron en esa choza un ratote y no le dieron una salida digna”, escribió un usuario, en una frase que se replicó en distintas plataformas. La queja central es que El Exilio, presentado por La Jefa como un espacio que “siempre existió dentro de mi casa”, funcionó como una eliminación disfrazada de oportunidad.

Frente a las cámaras y ante la mirada de Fede, Odalys Ramírez y Diego de Erice, Herrera eligió el sarcasmo para cerrar su participación. “Gracias, hasta siempre”, dijo en vivo al enterarse del resultado.

La Casa de los Famosos México
Mariana Ochoa regresó a La Casa de los Famosos México tras 48 horas en El Exilio. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Mientras tanto, Mariana Ochoa entró eufórica al patio de la casa principal con una licuadora en mano. Nadie reaccionaba. Los habitantes la miraban sin entender qué ocurría, hasta que Odalys Ramírez se conectó desde el foro para explicar el regreso y revelar la dinámica de El Exilio ante todos.

Aldo Rendón fue el primero en reaccionar con desconcierto. Le preguntó directamente a Ochoa: “Ximena también va a entrar ahorita, ¿o qué?”. Ella respondió: “No, la gente votó porque solo iba a regresar una”.

El reingreso de la exOV7 llega con una restricción anunciada por Odalys Ramírez ante todos los habitantes: “Mañana Mariana no nominará y tampoco podrá ser nominada”. La condición aplica durante toda su primera semana, lo que la convierte en una jugadora intocable mientras el resto del grupo reordena alianzas.

Esa ventaja alimentó otra crítica en redes: Mariana pasó varios días fuera de la casa dando entrevistas, asistiendo a las galas y acumulando información que sus compañeros no tienen. Para muchos usuarios, eso representa una ventaja que la producción no consideró o decidió no corregir.

La Casa de los Famosos México
En redes crece la teoría de que la dinámica habría sido diseñada para devolverle el juego a Mariana Ochoa. (Captura de pantalla @NachoConO)

La teoría que más circula en redes es que El Exilio no habría sido una dinámica espontánea, sino un mecanismo construido para devolverle el juego a la primera eliminada de la temporada. Hasta el momento, la producción no se ha pronunciado al respecto.

Dentro de la casa, Moisés Peñaloza resumió el momento con una sola línea: “Lo más cagado fue que no dijeron ‘Mariana’, dijeron una licuadora”. Arantza fue más honesta: “No la reconocí”.

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