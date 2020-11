Hugh Grant reveló que tuvo coronavirus: “Era como tener a Harvey Weinstein sobre mi pecho"

Hugh Grant reveló que él y su esposa Anna Elisabet Eberstein tuvieron COVID-19 (Reuters)

El actor británico Hugh Grant reveló que tanto él como su esposa Anna Elisabet Eberstein contrajeron COVID-19 a principios de este año.

Durante una aparición virtual en The Late Show con Stephen Colbert el martes por la noche, el intérprete de 60 años, que ha regresado a la televisión con la serie “The Undoing”, dio a conocer que la infección tuvo lugar febrero en Londres y, aunque en ese momento él no se hizo el test, manifestó síntomas compatibles y confirmó sus sospechas con una prueba de anticuerpos un mes atrás. “Tenemos los anticuerpos. Estoy bastante orgulloso de ellos”, bromeó el actor durante la entrevista.

“Tenía un sudor terrible, era como un poncho de sudor. Vergonzoso, la verdad”, explicó Grant al describir el primero de sus síntomas. Y continuó: “Luego mis ojos me pesaban como si fueran tres veces más grandes y sentía como si un hombre enorme estuviera sentado sobre mi pecho”. De forma jocosa, Grant bautizó a ese “hombre enorme” como “Harvey Weinstein o alguien”.

El actor contó también que perdió el sentido del olfato: “Un día estaba caminando por la calle y pensé ‘no puedo oler nada’. Y empecé a entrar en pánico porque para entonces la gente empezaba a hablar sobre esto como síntoma. Me puse a olfatear flores, nada. Me fui desesperando más y más. Empecé a olfatear contenedores de basura y después quise oler las axilas de extraños porque no puedes oler nada. Al final, me fui a casa y me eché el perfume Chanel No. 5 de mi mujer directamente en la cara”, describió.

Hugh Grant (Crédito: Shutterstock)

Grant, quien protagoniza junto a Nicole Kidman el nuevo thriller de HBO, habló el mes pasado sobre la cuarentena con sus hijos pequeños y afirmó que descubrió que tiene “habilidades para cortar el cabello”.

“Empecé cortando el pelo de Barbie de mi hija por puro aburrimiento y descubrí que era extremadamente talentoso”, contó en su paso por Good Morning America en ese momento. “Luego comencé a cortar el cabello de mis hijos, aunque no quisieran. Simplemente los até a una silla y les corté el cabello”.

Al explicar cómo se califica a sí mismo como padre en general, Grant bromeó: “Yo diría que soy encantador, pero no sé qué dirían los niños”.

“Tengo algunos de los rasgos de mi padre”, continuó la estrella de “Love Actually". “Él era un ex militar- y encantador, encantador - pero de repente, de la nada, venía el grito más aterrador. Y noto que hago eso”.

Grant es padre de Felix Chang, de siete años, y de Tabitha Xaio Xi, de 9, con su ex novia Tinglan Hong. Tiene tres hijos más con su actual esposa, con quien se casó en mayo de 2018.

