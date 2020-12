“Ha sido un proceso difícil”: a punto del llanto, Linet Puente anunció en “Ventaneando” que está separada del padre de su hijo Noah

Acostumbrada siempre a mostrar una gran sonrisa en Ventaneando, la tarde de este martes Linet Puente sorprendió al dar una triste noticia.

En uno de los segmentos de la emisión de TV Azteca, la presentadora se tomó unos minutos para anunciar que está separada del padre de su hijo Noah.

Explicó que suele hablar de todo lo positivo que ocurre en su vida y compartirlo con el público de Ventaneando, pero esta vez también deseaba hablar de una complicada situación.

“Carlos Luis y yo nos separamos a principios de noviembre y debo decir que ha sido un proceso muy difícil e inesperado”, comentó.

Linet Puente se convirtió en mamá en marzo de 2019 (Foto: Juan Vicente Manrique / Infobae)

Linet señaló que la prioridad siempre será el bienestar de su hijo Noah.

“Por respeto a él, a Noah, a mi bebé, mantendré en privado los motivos de la separación”, añadió.

Ya a punto del llanto, con la voz entrecortada, Linet agradeció a su “familia y a toda la gente que me ha apoyado en estos momentos y aquí seguiremos”.

Pedro Sola y el resto de sus compañeros, como Mónica Castañeda y la titular, Pati Chapoy, de inmediato le mostraron su apoyo a Linet, quien apareció bastante conmovida.

Linet Puente anunció que está separada del padre de su hijo Noah (Captura de pantalla)

“Nos tienes a nosotros”, le dijo Pedro Sola, quien destacó además la fortaleza de Linet. “Lo vas a superar porque tú tienes esa fuerza, ese carácter, esa voluntad, así de chiquita como eres, tienes esa fuerza”, añadió su compañero, quien destacó las redes de apoyo que tiene alrededor.

Linet decidió hablar luego de las preguntas que le hicieran en redes sociales y es que la noticia de su separación ya había circulado desde horas antes, pues la revista Tv Notas publicó información al respecto.

De acuerdo con la publicación, Carlos Luis Galán y Linet terminaron distanciándose durante la pandemia.

Según una fuente cercana, Linet no contó muchos detalles sobre lo ocurrido, únicamente informó a Chapoy y a parte del equipo sobre la separación y se supo que Carlos Luis ya está viviendo en otro lugar.

En octubre se fueron de vacaciones (IG: linetpuente)

Al parecer, la situación económica tampoco habría resultado favorecedora para la pareja, sobre todo ahora que tienen un bebé.

La fuente citada por la revista descartó que una infidelidad hubiera desencadenado la ruptura, que resultó sorpresiva incluso para su familia, pues antes de la pandemia Linet y Carlos Luis ya habrían hablado de la posibilidad de casarse.

Todavía el pasado octubre Linet compartió en su cuenta de Instagram imágenes del viaje que realizaron juntos y en el que se les vía muy felices. “Vaya recargón de pilas el que me di esta semana en mi lugar favorito con mis personas favoritas. Hace mucho, pero mucho tiempo, no disfrutaba tanto a mi familia como lo hice en estos días. Esta pandemia nos ha hecho revalorar las cosas verdaderamente importantes y dejar fuera las que no lo son. Gracias a la vida por regalarme estos días de descanso que tomamos con todas las precauciones debidas”, escribió para acompañar las fotos.

Respecto del estado de ánimo de Linet, la fuente de TV Notas dijo que “ha estado decaída, toda su familia la ha apoyado, al igual que sus compañeros de Ventaneando; de hecho, Pati fue la primera que le levantó el ánimo, le dijo que no es ni será la primera mujer en separarse y salir adelante, que la vida continúa, que Carlos es un buen papá y puede estar tranquila, que es joven y volverá a enamorarse, que no lo vea como un caso perdido”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“El COVID no tiene fin”: Pedro Sola compartió su sentir respecto a la pandemia y reveló que ya está “harto” por la situación

Pati Chapoy y Daniel Bisogno se alzaron en “Ventaneando” contra Lupita Jones: “Parece que estuviera manejando una secta”

¿El espíritu de Magda Rodríguez en “Ventaneando”?: un hecho paranormal sorprendió a los conductores

Daniel Bisogno se va de Twitter tras atacar a un usuario: “Me doy cuenta de mi error”