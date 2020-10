Daniel Bisogno se va de Twitter tras atacar a un usuario: “Me doy cuenta de mi error”

El conductor tuvo que pedir disculpas luego de dirigir palabras muy ofensivas a un usuario en la red social Twitter (Foto: Instagram @danielbisogno)

La polémica siempre ha rodeado a Daniel Bisogno sobre todo en sus referencias a otros personajes que pertenecen al mundo de los espectáculos, sin embargo, el día de ayer publicó un comentario en contra de un usuario de Twitter que se burló de él, lo que le causó recibir la crítica de muchas personas que participan en una de las redes sociales más activas del mundo.

El conductor de Ventaneando publicó un tuit en el que arremetió contra el usuario Alex71460065, quien se apoda en las redes sociales como “El Azote de FRENAA”, quien fue el blanco de los comentarios de Bisogno, que le dedicó un mensaje que contenía ofensas que muchos consideraron como clasistas y completamente fuera de lugar para una persona que ejerce en los medios de comunicación:

Las duras palabras de Bisogno

El conductor del programa de espectáculos de inmediato recibió comentarios en los que le reclamaron la gravedad y la intención de sus ofensas. Así fueron algunos de los comentarios que recibió el comunicador: “Un ser clasista, prejuicioso y arrogante como el cincuentón Daniel Bisogno, no debe estar en televisión, aunque la tv abierta ya es estiércol. La gente recordará a este subnormal como el lacayo de Pati Chapoy. Sin ella, este personaje no existiría. Ya es obsoleto su ‘talento’" expresó el usuario pacopernico9.

Otros brindaron su apoyo al conductor y argumentaron que se trata de una de las personas que comete errores y se equivoca, no queda más que seguir adelante. “¡Muñeco, tú eres grande y aunque hay veces que no estoy de acuerdo con tus comentarios, en otras me sacas una carcajada! Así que ánimo y para adelante. Fuertes abrazos desde Monterrey” le dijo el usuario rafiux_mty.

El mismo usuario que recibió los insultos decidió introducir a la conversación a Alberto Ciurana, quien es jefe de contenidos en TV Azteca, de quien se sospecha tuvo algo que ver en una disculpa que Bisogno posteriormente publicó ante las redes sociales. Así fue como dieron a conocer el tuit en el que informaron al ejecutivo de la televisora:

Señor <a href="https://twitter.com/AlbertoCiurana">Alberto Ciurana</a>: Lamentable que este sujeto siga en los medios, expresándose así del señor Presidente y de los millones de mexicanos que mediante un legítimo proceso democrático lo llevamos al poder

La disculpa fue publicada a través de Twitter en las redes sociales (Captura de Pantalla: Twitter @danibisogno)

Esto derivó en que Daniel Bisogno escribiera una disculpa pública a través de su cuenta de Twitter en donde dijo que su única intención es dedicarse a entretener a la gente y acusó a que ha habido ocasiones en las que algunos usuarios de Twitter lo han amenazado a él, a su familia e inclusive a su hija pequeña de cuatro años. Sin embargo aceptó haber actuado de forma indebida y enfatizó en que se retirará de Twitter por un tiempo. Así dice la disculpa:

Público querido, por el cariño que les tengo quiero aprovechar para de corazón, pedir una disculpa a quien pueda haber ofendido con algún mensaje, somos seres humanos y cometemos errores, alguna persona escribió cosas muy fuertes, inclusi amenazando a mi niña de cuatro años de manera terrible y contesté indebidamente. De corazón les pido una disculpa, en ningún momento quise ofender de manera consciente, me doy cuenta de mi error y cre que eso es lo importante, soy una persona que se ha dedicado toda su vida a divertirlos durante casi un cuarto de siglo y se corren riesgos. Creo ser un buen papá, amigo y profesional, así que con toda la humildad del mundo les ofrezco una disculpa. Voy a hacerme un lado un rato de esta red no sin antes reiterarles mi cariño a la gente que me quiere y a la que no, también.

Y es que el conductor ha entrado en conflictos por los constantes adjetivos que dirige a otros artistas, inclusive esta misma semana contra la “Chiquis” Rivera, a quien llamó gorda.

Lo mismo sucedió con Daniel Urquiza, el llamado “Rey de las Extensiones” quien fue encontrado sin vida en su domicilio, aunque las autoridades no han afirmado nada relacionado a la causa de muerte, los primeros reportes indicaron que pudo tratarse de un suicidio. En este caso, Bisogno le dedicó la siguiente frase: “ Era bastante pesado, con todo respeto al muerto, pero era muy pesado. Decide quitarse la vida, decide suicidarse ahorcándose en la regadera y teniendo todo el dinero del mundo.”

