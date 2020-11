“El COVID no tiene fin”: Pedro Sola compartió su sentir respecto a la pandemia y reveló que ya está “harto” por la situación

En días pasados Pedrito Sola preguntó "¿Qué diablos le pasó al país?" y se desataron las críticas (IG: tiopedrito)

El polémico conductor de Ventaneando, Pedro Sola, quien también ha incursionado en una nueva faceta como Youtuber y DJ, compartió un video en su canal de YouTube donde contó sus sentires y reflexiones respecto a la pandemia que atraviesa México y gran parte de los países del mundo y que ha azotado a la población al generar miles de muertes y causar efectos negativos en la economía del mundo.

Sola narró a sus 460 mil suscriptores, quienes lo llaman “Tío Pedrito” de cariño, cómo ha sido su rutina ahora que ha tenido una asistencia intermitente en el programa que conduce desde hace más de dos décadas, pues aunque permaneció en su casa en total aislamiento por dos meses, volvió al estudio en la televisora del sur de la Ciudad de México, desde donde cada tarde se presenta al lado de Pati Chapoy, Daniel Bisogno y otros conductores.

“Yo recuerdo que al final del año (2019) invitamos a personas, ya saben, que leen el tarot, y que los astros y que Mercurio retrógrado, Neptuno… no sé cómo dicen los astrólogos, pero nunca jamás nos dijeron ni nos previnieron ni vieron el futuro de lo que iba a pasar en 2020”, comenzó.

El conductor dijo que al inicio de la pandemia, su vecindario, en la colonia Polanco "lucía desierto" (Foto: Pedro Sola/Youtube - captura de pantalla)

“Pedrito”, como también lo llaman, equiparó la situación nacional con el contexto mundial, aseverando que el COVID-19 es una pandemia que aún no está bajo control:

“El año pasado viajé por el norte de España, porque eso era lo normal en mi vida (...) De repente empieza uno a escuchar que allá en China hay un pandemia, y bueno, al final de cuentas no sé bien a bien cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia”, agregó el presentador.

Sola mencionó una de las hipótesis en torno al origen del virus surgido en Wuhan:

(se comieron una) mantarraya que se había echado a perder en un mercado asqueroso de China con unos murciélagos, no se sabe. Yo lo que sí sé es que en China la gente come cosas muy raras, pero nosotros también, nosotros comemos los estos chapulines fritos y comemos la hueva de las hormigas, o sea, ya allá también se comen los escorpiones y las cucarachas, bueno, así es. De repente, pues que en Europa, no …y tal parecía que en México estábamos invulnerables, no nos iba a ocurrir nada, desgraciadamente fue mundial

El presentador Pedro Sola es famoso por su carisma y amor por las telenovelas (Foto: Captura de pantalla TV Azteca)

El economista de profesión aseguró que durante meses sólo salió de su departamento en la colonia Polanco para ir al supermercado a abastecerse de víveres, mismos que al regresar a su casa sometió cada vez a un proceso de desinfección con jabón y agua. Narró que sólo se quita el cubrebocas al entrar al foro donde transmite cada tarde, por lo que llega a una puerta especial y se estaciona justo en la entrada del foro para no exponerse a un contagio,

Admitió que por sus ganas de salir y con tal de darle un giro a su rutina, acudió al cine a ver la película Tenet, un thriller británico-estadounidense, y se aseguró que en la sala de cine se respetaran las medidas de prevención la y distancia recomendable.

“Esto del COVID parece que no tiene fin, porque yo estaba con la esperanza de que habría una vacuna, resulta que no han salido bien las cosas, el gobierno parece que ya pagó para las vacunas, que Dios quiera que ya salgan pronto, que la rusa, que la china, que la de no sé dónde, que la inglesa, no sabemos, mientras no haya una vacuna, y mientras no nos cuidemos nosotros esto no va a acabar nunca, entonces, ¿qué podemos hacer?, pues cuidarnos, cuidar a los demás, procurar no estar libres en la calle como si nada sucediera, procurar estar uno más en su casa, la economía tendrá que aguantar y el ser humano tendrá que soportar y salir delante de alguna forma, ojalá”, finalizó el comentarista de espectáculos.

