“El flaco”, hermano de Valentín Elizalde, denunció amenazas de muerte y responsabilizó a su primo Tano de lo que le pueda pasar

El también cantante acusó que los están intimidando a través de llamadas y mensajes (Foto: Instagram @flacoelizalde)

Luego de 14 años de la muerte de Valentín Elizalde, el llamado Gallo de oro, el hermano del recordado cantante, Francisco Elizalde, reveló nuevos detalles en torno a la muerte de la estrella de regional mexicano que fue ultimado cuando salía de una exitosa presentación en un palenque. Entre la información que dio a conocer, fue que, según el peritaje oficial efectuado por las autoridades correspondientes, se supo que alguien disparó aquella noche dentro de la camioneta, siendo que se desconoce a la fecha quién pudo haber accionado el gatillo y que habría sido una persona de su confianza.

También se reveló que el fallecido intérprete de Lobo domesticado se dirigía a una fiesta privada luego de haberse presentado exitosamente, por lo que piensan los hermanos de Valentín que las personas que lo llevaban hacia la reunión en cuestión, pudieron haber sido quienes iniciaron el ataque desde afuera de la camioneta, además de que se detalló en los documentos oficiales que el cantante recibió el llamado “tiro de gracia”, es decir un disparo directo y certero con el fin de dar por terminada su vida inmediatamente.

Aunado a esto, Francisco narró que Fausto El Tano Elizalde, primo de ambos, habría robado dinero perteneciente a Valentín cuando toda la familia se encontraba en el funeral del intérprete. Según el hermano del fallecido, esta acción se habría llevado a cabo con la ayuda de cómplices de Tano que eran trabajadores de confianza. Por su parte, Tano dice no saber nada acerca de lo que realmente sucedió aquel día, pues se encontraba dormido en el asiento de la camioneta.

Valentín Elizalde y su primo Tano Elizalde. Las sospechas en torno a Tano se han recrudecido en los últimos meses. (Especial)

A tan sólo unos días de estas reveladoras confesiones por parte de Francisco, su otro hermano, el también cantante de regional, Jesús El flaco Elizalde, denunció ante las cámaras del programa Ventaneando haber recibido duras amenazas de muerte a su celular, “cosa curiosa, a partir del segundo día que empezó a salir todo el relajo a través de ustedes, las declaraciones y todo esto que estaban comentando, a los dos días yo recibí primero unas llamadas de un número que yo no conozco y al ver que no contesté, me mandaron unos mensajes de texto, haciéndome unas amenazas muy directas”, expresó El flaco.

Según las declaraciones de Jesús Elizalde, en las amenazas que recibió le hablaban de su hermano Francisco, advirtiendo que lo retirara del lugar en donde vive o se atuviera a las consecuencias “de que la pase algo”. Así lo dijo: “En pocas palabras contra mi hermano Francisco, que lo sacara de donde él estaba viviendo porque ya había una orden y que quién sabe qué, en pocas palabras que si no se movía de ahí, se lo iban a echar”.

El flaco aseguró que dichas amenazas también se las hicieron llegar a las personas que trabajan con Francisco Elizalde, por lo que les infundieron temor: “Pasan alrededor de dos horas, y el manager de mi hermano Francisco me marca y me manda un mensaje de texto de que ‘es que me mandaron unas cosas ahí’ me dijo, ‘que donde lo vieran’ que no sé qué, amenazas de muerte realmente”.

El cantante cuestionó el hecho de que Tano dijo no haber escuchado disparos al interior de la camioneta donde muró "el gallo de oro"(Foto: Instagram @flacoelizalde)

Ante esta alarmante situación, Jesús El flaco Elizalde hizo constar que responsabiliza total y directamente a su primo Tano Elizalde de las tragedias que le puedan llegar a suceder tanto a él como a su familia: “ya se levantó su respectiva denuncia para quien resulte responsable pero voy a responsabilizar antes que nada al primo, la verdad, y a la persona que está viviendo con él”, dijo refiriéndose a su actual pareja, Gabriela Sabbagh.

Sobre el tiro de gracia que su hermano recibió aquel día y de las versiones contradictorias que Tano ha declarado dijo: “Qué raro que en ciertas declaraciones dijo que él no escuchó nada, siendo que si un disparo afuera se escucha, ahora un disparo adentro del coche? Hubo seis casquillos detonados adentro del vehículo y la verdad mi hermano no andaba armado”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Un corrido al Chapo en la tierra del Cártel del Golfo: la noche que mataron a Valentín Elizalde

A 14 años del asesinato de Valentín Elizalde, resurge la versión de la supuesta traición de su primo

La hija de Valentín Elizalde denunció amenazas de muerte de Tano Elizalde