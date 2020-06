La hija de Valentín Elizalde busca justicia: “Esto no se puede quedar así”

La hija de Valentín Elizalde quiere que haya justicia para su padre y por ello está a favor de que se reabra la investigación sobre el asesinato del “Gallo de Oro”.

En entrevista para Ventaneando, Valetina Elizalde explicó que está a favor de la reapertura del caso.

Esto no se puede quedar así se tiene que resolver y más por la paz de nosotros, de la familia y por la paz de mi papá, porque no se sabe quién fue y no se ha resuelto el caso