A 14 años del asesinato de Valentín Elizalde, resurge la versión de la supuesta traición de su primo

Un día antes de que se cumplan 14 años de “El Gallo de Oro”, Valentín Elizalde, su primo Fausto “Tano” Elizalde vuelve a dar de que hablar puesto que salió a dar respuesta a las acusaciones que su ex esposa, Marisol Cabrera, hace en su contra. Según ella, Tano pudo haber estado involucrado en el asesinato de “El Vale”, como también le llamaban, el 25 de noviembre del 2006.

“Pues ese día Tano estaba muy nervioso, extremadamente nervioso”, declaró Marisol en entrevista para Ventaneando en mayo de este año, “No quería ir, muchas veces me dijo que no quería ir”. En otras ocasiones, Tano Elizalde ya había declarado que, según él, quien pudo haber sido responsable de la muerte de Valentín Elizalde era su representante Mario, puesto que supuestamente eligió la fecha del que se estaban retirando cuando fueron interceptados.

Sin embargo, Mario no tuvo la oportunidad para defenderse de las acusaciones de Tano, puesto que él viajaba junto a Valentín en la camioneta que fue interceptada por un comando armado cuando pasaba cerca del palenque de Reynosa en Tamaulipas. Tras cerca de 60 disparos, Valentín Elizalde y Mario Mendoza vieron su última noche en la madrugada del 25 de noviembre. De este ataque, el único sobreviviente fue el mismo Tano, quien supuestamente se encontraba recostado en la camioneta pues se sentía mal, y de esto resultó que las balas dirigidas en contra del vehículo no impactaron de manera mortal al primo de Valentín. La versión que da Tano es que, luego que el comando que atacó la camioneta se retiró de la escena, el tuvo la oportunidad de salir y tomar un taxi para alejarse de la escena.

Sin embargo, Marisol tiene otra teoría: “Ahora que pasa el tiempo, pues por los hermanos de Vale me vengo a enterar que fue él, el que agarró esa fecha y su nerviosismo, pues no lo entiendo” declara en contra de Tano. Según ella, fue tras la insistencia de Fausto que tomaron la decisión de dirigirse hacia Reynosa, en vez de a Tijuana: “Ellos se iban a ir a trabajar a Tijuana y cancelaron porque Tano estuvo insistiendo en irse a Reynosa y Vale no quería ir, eso me dijo la señora Camila, mamá de Valentín, que Vale muchas veces le dijo ‘mamá no quiero ir, pero Tano agarró la fecha y pues tengo el compromiso’ y por eso fue”.

La ex esposa de Fausto Elizalde avivó las sospechas en su contra cuando reveló la relación entre el primo de Valentín y Gabriela Sabag, la viuda que el interprete de “Vete ya” dejó tras su muerte. Esta última, además, quedó como albacea de los bienes del cantante de corridos mexicano. En entrevista para Hoy, Tano confirmó su relación con Gabriela, la única esposa legítima que se le reconoce a Valentín Elizalde. Además, según trascendió, Tano está planeando producir una serie biográfica sobre Valentín, incluso a pesar de las objeciones de su familia, las cuales no tendrían gran impacto puesto que Gabriela puede autorizar el uso de la propiedad intelectual por el primo del Gallo de Oro.

Otra versión no oficial que pretende explicar las razones tras la muerte de Valentín Elizalde es que en su última presentación, el cantante interpretó un corrido llamado “A mis enemigos que”, supuestamente, lleva un mensaje entre líneas dirigido a la organización criminal Los Zetas por parte del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. La supuesta casualidad fatal es que, en esa misma presentación, se encontraba Jaime González Durán, un ex militar también conocido como “El Hummer” que pasó a formar parte los Zetas. Según esta versión, a Jaime le pareció una falta de respeto que Valentín Elizalde cantara ese corrido en su presencia, por lo que presuntamente ordenó su muerte.

Jaime González Durán actualmente se encuentra en el Penal Federal de Hermosillo, donde permanece desde el 2008 cuando fue acusado y juzgado por delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y lavado de dinero. Sin embargo, eso podría cambiar este año, pues se reveló que, al parecer, su confesión fue obtenida mediante tortura por parte de elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Por consecuencia, el testimonio podría no ser valido, y Jaime González podría quedar en libertad.

