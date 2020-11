Otro golpe del COVID-19 a la farándula mexicana: Ferka y Christian Estrada dieron positivo

Los actores Ferka y Christian Estrada anunciaron que dieron positivo a COVID-19, los ex participantes del programa Guerreros 2020 afirmaron que se encuentran padeciendo algunos de los síntomas de la enfermedad. Ambos informaron que se encuentran siguiendo las medidas de cuarentena que recomiendan las autoridades por lo que se aislaron en su departamento.

Ferka y Christian Estrada han sido una de las parejas más polémicas de lo que va del 2020, pues ambos se conocieron en el proyecto de Televisa conocido como Guerreros 2020, donde iniciaron una relación, que fue muy polémica, pues entre acusaciones de una posible infidelidad e inclusive entró en el escándalo Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, quien afirmó ser la ex pareja de Estrada y ventiló rumores de relacionadas con las constantes infidelidades que el actor habría cometido cuando era su pareja.

El contagio de Ferka y de Christian Estrada es el más reciente que se ha dado a conocer dentro del mundo del espectáculo, ya que algunas personalidades del entretenimiento han decidido mantenerlo en secreto, como fue el caso de Carlos Cuevas, quien en medio del conflicto con su hermana Aída, se contagió de la enfermedad pero decidió guardarse la información aunque afirmó que pasó su periodo de cuarentena en calma.

Otro caso reciente fue Kalimba, quien fue fuertemente afectado por los síntomas de la enfermedad y que hasta mandó un mensaje a la población para que ejercieran más cuidado y evitar que se contagiaran de la enfermedad. Algo que quiso aprovechar Kalimba para visibilizar de miles de trabajadores que viven de ventas en la informalidad, por lo que tienen que salir de sus casas diariamente con el fin de buscar el sustento y pidió que no se les criticara pues es una condición ajena a sus posibilidades:

Hay quienes viven al día y a esas personas pedirles que se guarden en sus casas por 15 días no es suficiente, la campaña debería ser pedirle a la gente que tiene la oportunidad de pagarles esos días, para que se puedan ir a sus casas (…) Ahorita veo mucho juicio por parte de muchos mexicanos, enojados porque todavía hay gente allá afuera, en las calles, cuando deberíamos guardarnos en casa. Tienen que saber que no todo el mundo se puede dar ese lujo, Europa sí, China sí, Nueva York sí, pero me imagino que todos los <i>homeless</i> de Nueva York ahí siguen