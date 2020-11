“Le voy a echar todas las ganas”: Lalo España anunció que resultó positivo a COVID-19 en medio de un cúmulo de emociones

El actor de “Vecinos” dio a conocer su diagnóstico a través de su cuenta de Twitter (Foto: Instagram de Lalo España)

El actor Eduardo España, conocido por sus participaciones en el programa de comedia Vecinos y su interpretación de Margara Francisca, informó que resultó positivo a COVID-19.

El comediante mexicano dio a conocer su diagnóstico a través de su cuenta de Twitter, donde comentó que el anuncio lo hizo por una “obligación moral” y se sinceró sobre sus sentimientos tras recibir el resultado de su prueba.

“Es mi obligación moral informar que acabo de resultar positivo en #COVID. De momento me siento triste y no sé cómo acomodar los pensamientos y las emociones”, escribió en su red social la noche del pasado miércoles.

España aseguró que no se dejará vencer por la enfermedad y aceptó que parte de la situación que le tocó enfrentar en esta etapa de su vida.

Lalo España, como también es conocido, recibió el apoyo de algunos integrantes de la comunidad artística a través de Twitter. (Foto: Instagram de Lalo España)

“Esto es algo que nos ha invadido y ni hablar, le voy a echar todas las ganas. Estamos vivos”, precisó en el comentario que colocó en su plataforma web.

Lalo España, como también es conocido, recibió el apoyo de algunos integrantes de la comunidad artística a través de Twitter.

El primero fue el actor y conductor, Mauricio Barcelata, quien envío un abrazo al protagonista de Vecinos. “Querido, ánimo arriba. Te abrazo”, escribió.

Otros famosos se sumaron al apoyo hacia España. Mauricio Mancera, Édgar Vivar, Chumel Torres y Juan Carlos “El Borrego” Nava, fueron otras personalidades que ofrecieron sus comentarios.

“¡Ánimo mi Lalo! ¡El COVID te hará los mandados!”, dijo Mauricio Mancera.

“Recibe un cariñoso y solidario abrazo con mis deseos de recuperación y toda la buena onda. ¡ÁNIMO! Que -como tú dices- ¡estamos vivos!”, comentó Édgar Vivar.

Lalo España forma parte del elenco del Cuarentenorio Cómico (Foto: Instagram de Lalo España)

“Te mando un fuerte abrazo mi querido Lalo, a reposar, ver mucha tele y tomar tus medicinas”, escribió Chumel Torres.

“¡Fuerza, amigo! ¡¡A descansar y a recuperarse, chingón!!”, comentó “El Borrego” Nava.

Lalo España forma parte del elenco del Cuarentenorio Cómico, al lado de otros actores y cómicos mexicanos, como Arath de la Torreo, Freddy y Germán Ortega y Daniel Bisogno, fue éste último quien hasta ayer todavía anunció el show.

Hasta el momento no se ha informado qué pasará con la participación de España dentro de la puesta en escena, ya que ni el productor Alejandro Gou u otra persona del proyecto se ha pronunciado sobre el tema.

El comediante se suma a la larga lista de personajes de la farándula mexicana que han resultado positivos a lo largo del año.

(Foto: Instagram de Galilea Montijo)

Laura G, Galilea Montijo, Andrea Escalona, Paul Stanley, Andrea Legarreta, entre otros, han dado a conocer su diagnóstico durante las últimas semanas.

Mientras la conductora de Venga la Alegría aún continúa aislada en su casa en espera de recuperar la salud, Galilea Montijo y Andrea Escalona ya volvieron a presentarse esta semana en Hoy.

Ambas presentadoras se reintegraron al programa después de ausentarse por varios días y recibir su diagnóstico positivo.

“Luego como un poquito sofocada, como con este agotamiento raro pero es normal, me dijeron que voy a estar así un ratito. Sí la pasé mal tres días, pero gracias a Dios todo bien”, declaró hace unos días Montijo.

“Si no me hubiera hecho el examen ni me hubiera enterado, a mí sólo me dieron durante los últimos tres días, también psicológicamente tiene mucho qué ver... Ya me hicieron exámenes de sangre y todo está bien, nada está inflamado”, añadió en el video publicado en el canal del periodista Edén Dorantes en YouTube.

