Así fue el insulto de Pati Chapoy a Pedro Sola por el famoso error de la mayonesa

La periodista le dirigió una ofensa a su compañero y le regañó fuertemente al cometer un error durante un comercial (Captura de Pantalla: @ventaneandouno)

Uno de los episodios que han marcado la carrera del conductor de espectáculos Pedro Sola fue cuando cometió el garrafal error de decir la marca equivocada de mayonesa en uno de los numerosos actos comerciales que tiene el programa de espectáculos más popular de la televisión, Ventaneando.

El que ha sido el capítulo más vergonzoso de toda su carrera causó que fuera la comidilla no sólo de sus compañeros sino del público en general por burlarse del periodista. Sin embargo algo que no saben muchos es la fuerte cantidad de dinero que tuvo que pagar para poder resarcir su error, pues no sólo fue duramente regañado por Pati Chapoy sino que tuvo que pedir disculpas a la marca que quedó muy mal parada.

Y es que según Daniel Bisogno, amigo y compañero de “Pedrito”, quien además no pierde la oportunidad para burlarse constantemente del error del conductor, dijo que a Pati Chapoy se le pusieron los ojos rojos al escuchar que había cambiado los nombres. De hecho hasta le dijo en voz baja “no se puede ser tan pendejo” al periodista. Así lo narró Bisogno:

Empieza a hablar y dice ‘mayonesa McCormick’ (...) oigo a la Chapoy junto a mí aquí diciendo ‘No se puede ser tan pendejo’ (...) Si ustedes buscan el video, el de la botarga hace una pausa, como diciendo ‘No mamen, ¿quién me contrato?’; su monólogo interior de ¿de dónde vengo?, ¿quién soy?, ¿adónde voy? Jajaja valió madre

El conductor reveló en una entrevista con Adela Micha que tuvo que pagar por su error con el comercial de la mayonesa (Foto: Instagram @tiopedritosola)

Y es que cuando Pedro se encontraba dando promoción a la mayonesa “Helmann´s”, que había pagado casi 300 mil pesos por el espacio comercial a TV Azteca y cometió el tremendo error de nombrar a la competencia, la marca ya no quiso pagar lo convenido. Los encargados del área comercial se molestaron bastante y culparon al periodista de “tirarles el contrato” por lo que quisieron cobrarle esa cantidad completa al periodista, quien desde luego no tenía ese monto.

Sin embargo quien intercedió por él fue la misma Pati Chapoy que lo apoyó ante los altos directivos del canal y pudo hacer que lograran rebajar la cantidad a 75 mil pesos, los cuales le fueron cobrados aunque no reveló si se dio por pagos o si tuvo que pagar la cantidad inmediatamente. Así lo dijo ante el programa de Yordi Rosado:

Cada comercial o mención que hacemos, nos pagan una lanita (...) yo no hago muchas menciones comerciales; Daniel, Atala y La Choco son los que más hacen (...) En su momento fue una cosa vergonzosísima para mí, porque aparte era en vivo y era una mención pagada que costaba un dineral

La poca suerte de Pedro Sola con los comerciales

El conductor tuvo otra desafortunada situación con un comercial de una cerveza sin alcohol (Captura de Pantalla: Instagram @ventaneandouno)

Otra de las equivocaciones que más le han costado a Pedro Sola se dio cuando promocionaba otro producto en el programa, como si su estigma fuera realizar comerciales, pues en esta ocasión no sólo fue un error en la dicción sino una expresión de desagrado total a la hora de probar el producto.

Se trataba de una cerveza sin alcohol que estaba saliendo al mercado en el 2018, y decidieron volver a darle la oportunidad a Pedrito para que hiciera el papel de darle la promoción. El único problema es que al conductor no le agradan para nada las bebidas alcohólicas por su sabor, pero no tuvo más remedio que aceptar el encargo.

Mientras Pedro decía el script del comercial, el conductor trastabilló al decir que es una bebida para mayores de edad, por lo que no se entendió claramente y tuvo que repetir la frase, algo que por supuesto no le gustó a la marca, sin embargo también se vio obligado a darle un trago a la bebida tras lo cual sonrió ante la cámara.

Pero inmediatamente después no pudo evitar dar una expresión de desagrado, el problema fue que la cámara seguía captando su rostro a la distancia a pesar de haberse movido para hacer una toma al foro principal. Si bien esto no le generó conflictos al conductor, sí fue la causa de muchos memes y burlas de sus compañeros quienes ahora usan estas dos anécdotas para molestar al conductor.

