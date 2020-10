“No puede respirar la gorda”: Daniel Bisogno y Pedro Sola se burlaron de “Chiquis” Rivera y Pati Chapoy los regañó

En "Ventaneando" se refirieron al llanto de la cantante luego de saber que fue nominada al Latin Grammy.

El llanto de “Chiquis” Rivera, luego de lograr su primera nominación al Latin Grammy, fue comentando en Ventaneando, con burlas de por medio por parte de Daniel Bisogno y Pedro Sola, así como un regaño de Pati Chapoy.

Después de presentar una entrevista con Yadhira Carrillo sobre su labor de rescate a perritos de la calle, Pedro Sola comenzó a imitar a Chiquis diciendo “Oh my God! Oh My God”, haciendo referencia a los clips que la hija de la fallecida Jenni Rivera compartió en Instagram.

La cantante se mostró ante sus seguidores llorando por la emoción de haber sido considerada en la categoría de Mejor álbum de banda para la próxima entrega del Latin Grammy, gracias a su disco Playlist.

Tras la imitación de Pedro Sola, Rosario Murrieta comentó: “yo me espanté cuando la vi”.

Bisogno hizo varios comentarios mordaces sobre Chiquis (IG: bisognodaniel)

Pero Daniel Bisogno empezó con los comentarios más ácidos. “No puede respirar, no puede respirar la gorda” , dijo sobre las propias palabras de Chiquis, quien dijo a sus seguidores en el mencionado clip: “Chicos, estamos nominados a un Grammy Latino. No puedo respirar. Estoy tan feliz, tan contenta”.

“¡Ay no, que no ma'! Bien escandalosa, gorda”, añadió Pedro Sola quien también aseguró: “Adoro a la Chiquis”.

Bisogno trató de matizar su anterior comentario, aunque no muy convencido. “es una muchacha llenita, ya ves que ahora no puedes decir ‘estoy gordo’ porque a lo mejor me estoy atacando a mí mismo”.

Sola insistió en que la reacción de Chiquis le pareció “un poco exagerada” con “oh my God my God”

A Pedro Sola le pareció exagerada la reacción de Chiquis (Foto: Pedro Sola/Youtube - captura de pantalla.)

Al mostrar otro video, en donde Chiquis aparecía con la cara hinchada después de llorar, no terminaron las burlas de Bisogno.

“Mira el labio con harto colágeno, ya así como chuleta ahumada”, señaló, mientras que Pedro Sola dijo “se puso ‘colgágeno’”, criticando el hecho de que los labios ya parecían colgarle de tan gruesos.

Ambos presentadores dijeron que Chiquis tiene “boca de guaje”.

Pati Chapoy, la titular del programa, comentó que seguramente el llanto de Chiquis -más que por la nominación al Latin Grammy- habría sido por su reciente separación de Lorenzo Méndez, pero Bisogno expuso otra teoría: “yo creo que le llegó la cuenta de lo que le metió al ácido hialurónico y al labio”.

Chapoy salió en defensa de la intérprete y de paso regañó a Pedro Sola y Bisogno: “qué bueno que esté llorando y tú y tú son una bola de amargados”.

Pati Chapoy salió en defensa de Chiquis

Los presentadores solo se burlaron más por el hecho de supuestamente estar “envidiosos de la Chiquis”.

Chapoy incluso le dijo a Bisogno: “A ti te gustaría tener la boca de ella, no tienes labios”.

Una ruptura

La nominación de Chiquis llega semanas después de que la cantante anunciara su separación “de mutuo acuerdo” de Lorenzo Méndez, con quien se casó en junio de 2019.

Chiquis Rivera fue noticia hace unas semanas cuando se separó de Lorenzo Méndez (EFE)

“Les informo a través de este medio que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. NO, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni ‘publicidad’, ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos 4 años, y por esa razón siento la necesidad de dejarles saber”, escribió en Instagram.

Días después borró todas sus fotos de la red social, como si tratara de dejar atrás el pasado y reapareció con una imagen en la que posó semidesnuda sobre una cama.

