“Esta es la enfermedad de la soledad”: Adela Micha habló sobre su recuperación del COVID-19

Adela Micha estuvo separada de su familia por dos semanas mientras esperaba a que se le quitara la enfermedad (IG: adelamicha)

La conductora Adela Micha regresó a sus actividades en la cabina de radio luego de pasar dos semanas en su casa debido a que dio positivo a COVID-19, lo que la obligó a estar aislada de su familia en su totalidad ya que sólo ella fue afectada por la enfermedad. Las pruebas más recientes que se ha hecho revelaron que ya dio negativo a la enfermedad.

La conductora dio una explicación mucho más detalladas en la que dijo que pasó por momentos complicados pues además de preocuparse por su salud, sentía una fuerte necesidad de abrazar a sus hijos, así lo dijo Adela Micha en su programa a través de radio El Heraldo:

Qué bonito es verlos, ya aquí de regreso en la cabina!… contentos de estar juntos, como nos gusta… Gracias por preocuparse por mi estado de salud, por estar pendientes y atentos. Afortunadamente bien y de buenas, me dio muy leve, la verdad es que yo he llegado a la conclusión que muy pocos sabemos de esto, por más que hemos leído y por más que nos explican…

La conductora reveló que dio positivo a la enfermedad COVID-19 y que tuvo una carga vírica leve (Foto: Instagram @adelamicha)

La conductora aseguró que su caso no se agravó mucho y pero que sí tuvo síntomas aunque estuvieron muy leves pero que se lo atribuyó a que tuvo una carga viral muy leve pero y que eso se debe a que siempre ha cuidado mucho y se ha protegido siguiendo los lineamientos como el uso de cubrebocas y la sana distancia. Micha afirmó que el único lugar en donde no porta un cubrebocas es en la cabina de radio y en sus oficina:

A mí afortunadamente me fue bien, tuve muy poca carga viral y a eso se atribuye el hecho de que mis síntomas hayan sido pues muy leves. ¿Por qué tuve poca carga viral? Porque nos hemos protegido mucho, nos hemos cuidado mucho, la verdad es que no salimos sin cubrebocas, los únicos lugares en los que estamos sin cubrebocas es en esta cabina, en donde solamente estamos los de siempre, en la oficina de <i>Saga</i> en donde también estamos los de siempre, excepto el invitado del día…

Sin embargo, el mayor pesar que tuvo fue la soledad, pues pasó muchos momentos en los que pensó que se iba a agravar su caso pero que afortunadamente nunca pasó, lo que le dio mucho alivio y dijo que se encuentra muy agradecida de volver a abrazar a sus hijos:

Es muy duro, yo la verdad no puedo mas que agradecer lo bien que me fue, no tuve ninguna complicación, ya estoy negativa… esta es la enfermedad de la soledad, y cuando ya lo vives no ves a nadie. Cuando uno está enfermo recibe el apapacho, tus cercanos. Nada, no ves a nadie… yo no abracé a mis hijos en quince días, hasta el día de hoy y eso es muy fuerte y para los que te quieren también porque no pueden acercarse y decirte ‘todo va a estar bien’…

Los casos de COVID-19 a nivel nacional tuvieron un repunte importante por lo que se está analizando tomar nuevas medidas para tratar de reducir los casos (Captura de pantalla: Gobierno de México)

A pesar de que Adela no pudo asistir a su cabina de radio para poder grabar su programa, no dejó de crear sus contenidos y siguió con su programa de radio aunque ahora desde su casa. Micha afirmó que hasta sus hijos le pedían que descansara para que no corriera riesgos pero que ella necesitaba el contacto de sus seguidores y de los numerosos fans de su programa:

No dejé de trabajar un solo día, estuve todos los días en la radio, no por hacerle a la heroína simplemente porque me sentía en condiciones de hacerlo. Me decían mis hijos: ‘¡Es que ya estate!’… después tenía la oportunidad de reposar…

