“Querían que me prostituyera”: la furiosa respuesta de José Luis Reséndez a la revista que lo acusó de estar hundido en adicciones

El actor José Luis Reséndez se mostró muy molesto luego de que una popular revista sacara una entrevista con una persona cercana al actor en la que señalaban que se encontraba muy afectado por el consumo de drogas luego de su participación en la serie “Señora Acero” de la cadena de televisión Telemundo.

Reséndez explotó luego de comenzar el video en el que ofendió a todos los que dirigen la revista y criticó tanto con adjetivos homófobos como directamente a la moralidad a la que dirige sus contenidos y sus entrevistas, por lo que cuando se enteró que habían sacado contenido de él, no tardó en publicar a través de su perfil de Instagram para arremeter contra ellos.

En la entrevista que la revista publicó el pasado fin de semana aseguraron platicar con un amigo cercano al actor quien habría estado preocupado por su actual estado de salud y psicológico pues, según la fuente, el actor no habría podido superar el papel del “Teca Martínez” quien era el villano de la serie, un capo serio y violento que dominaba a todos los que se ponían frente a él:

Ante esto, el actor desmintió a la revista y dijo que simplemente tratan de sacar contenidos para poder seguir afectando a la gente y poder ganar dinero de ello, además criticó a quienes leen ese tipo de revistas y dijo que sólo promueven la promiscuidad y el adulterio. Por ello, pidió a sus seguidores que no se concentraran en esas publicaciones sino en mejorarse constantemente como personas:

Este live se llamó ‘Abre los ojos’ y persígnate después de él. Que no te quiten la visión y la visión que tú tienes con la que buscas mejorar la salud, no sólo física sino mental (...) No te fijes en lo material, lo material es un plano muy bajo para ti, por eso el dinero no es lo más importante del mundo. Por eso yo conozco casos de gente con todo el dinero del mundo que se terminan suicidando

Reséndez no sólo arremetió contra la revista sino también contra Telemundo, pues dijo que cuando llegó a la empresa, nadie le quería pagar por su trabajo, por lo que tuvo que tocar diversas puertas, para que cuando llegara la oportunidad, los productores de algunos programas le dijeron que tenía que trabajar sin cobrar pues ellos “le pagaban con la oportunidad” y que cuando él se hiciera famoso pues ya podía hacer lo que él quisiera. Así lo contó José Luis:

Yo he trabajado muchísimo por lograr mi éxito, puro pinche esfuerzo, puro tragar mier... Por que en esa empresa, cuando yo empezaba, me decían que yo tenía que tragar mier... y que me iban a pagar con la oportunidad, no con salario. Ellos me pagaban con ‘la oportunidad que me estaban dando, ya lo que yo hiciera cuando fuera famoso era mi ped...’, Ay cab... pues ellos estaban pidiendo que me prostituyera, como ellos están acostumbrados a hacerlas famosas y que su tabulador suba para prostituirlas pues está cab...